氣候大會加時 敲定巴黎協定實施細則 憂喜參半 環團批力度小欠約束

今次大會旨在商討如何具體落實《巴黎協定》，但談判多次陷入僵局。美國、沙特、俄羅斯及科威特上周拒接納聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）10月公布的氣候變化報告，令大會聲明僅稱歡迎各方應用報告資料，淡化報告指全球需在2030年前減排50%才能控制升溫在1.5℃的迫切警告，便被視為峰會一大挫折。

中美歐妥協 統一減排機制

受氣候變化困擾的低窪國家及島國亦在會上多番批評發達國家排減目標欠進取，亦無具體氣候補償方案，去年宣布退出《巴黎協定》的美國尤惹攻訐。發展中國家跟發達國亦就減排標準各執一辭，但最終歐盟、美國及中國達成妥協，發達國與發展國將共用同一機制，量度及報告減排進展。

大會延期一天，惹外界憂慮無法達成協議，但在多方妥協下終通過156頁的章則，保住聯合國應對氣候變化的多邊機制。章則列明適用於所有國家的碳排放量度與通報系統將在2024年正式生效，並由2023年起，全球將每5年盤點碳排放情况等。不過，發達國對發展中國家的財政支援及碳交易機制亦延至明年再議。

主席：邁出1000小步

章則通過後，與會代表紛紛鼓掌擁抱慶祝。主席庫爾蒂卡（Michal Kurtyka）稱，制定《巴黎協定》工作計劃是重大任務，「我們盡力沒有遺下任何國家」。他又稱，就如此專門及技術性的協議尋求共識並不容易，透過此協議各國「一同向前邁出1000小步」，為此自豪。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）亦發表聲明，強調科學顯明加緊對抗氣候變化，呼籲各國制定更積極進取的減排目標，「從現在起，我的5項優先要務，就是進取、進取、進取、進取、進取」。

美重申退出 拒金援協定

中國代表團團長解振華歡迎今次協議，稱氣候變化是人類最重大挑戰，形容氣候大會的成果是「多邊主義的勝利」。加勒比島國格林納達環境部長斯蒂爾（Simon Stiell）稱，受氣候威脅國家認為協議未能突顯氣候危機迫切，但為確保章則推行只能妥協以達以「最低要求」。美國國務院發聲明，重申未改變將退出《巴黎協定》的立場，美方願合作推動環保，但不會為支持《巴黎協定》負起任何財政承擔，亦不容許氣候協議用作財富再分配的工具。

中國：多邊主義的勝利

關注組織憂思科學家聯盟政策負責人邁耶（Alden Meyer）表示今次協議憂喜參半，特別在科學家新近警告氣候變化迫切下，各國回應「相當薄弱」，不過相信它將成強化《巴黎協定》的基礎，助美國未來重新加入協定。綠色和平行政總監摩根（Jennifer Morgan）批評，各國仍舊漠視科學實據，缺乏即時行動，令人失望，認為即使協議再強硬亦不會有任何成果。

（綜合報道）