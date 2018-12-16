強硬保守派署理白宮幕僚長 署任無時限 恐影響威信

創立黨團 力抗「通俄門」

51歲的馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）2011年起出任南卡州眾議員，2017年2月獲剛上任的特朗普委任為白宮預算辦公室主任。特朗普在Twitter形容他在政府工作表現出眾，期待他在新崗位跟自己合作。他又稱，凱利將留任到年底，與總統顧問康韋上周稱凱利將至少留任到明年1月2日協助交接事宜稍有差別。

馬爾瓦尼任眾議員期間，以強硬保守作風著稱，有份創立自由黨團（Freedom Caucus），該黨團在2015年拉倒議長博納上起重要作用。該黨團是國會內部其中一個捍衛特朗普抵抗「通俄門」最有力的派系，其現任主席梅多斯（Mark Meadows）原也有意角逐白宮幕僚長一職，但後來放棄。

馬爾瓦尼去年亦曾短暫兼職署任消費者金融保護局局長，還出現署任局長鬧雙胞的風波。白宮新聞秘書桑德斯表示，他這次也是「兼職」，仍保留預算辦公室主任一職，但該部門日常工作會由原副手沃特（Russ Vought）處理。

外界關注馬爾瓦尼任職只是暫時性質，法新社引述華府高官稱，馬爾瓦尼的任命「沒有時限」，該官員說：「他獲選是因為總統喜歡他，二人和平共處，他也熟悉國會。」但曾出書研究歷屆白宮幕僚長的惠普（Chris Whipple）向路透社稱，馬爾瓦尼任命的臨時性質或會損害他代表總統發聲的權威，限制其執行公務的能力。

內政部長年底離任

另外，特朗普昨日宣布，內政部長津凱（Ryan Zinke）亦會在年底離任，他會在今周內宣布繼任人。津凱早前捲入瀆職醜聞，包括涉嫌使用包機或軍方飛機，以出席共和黨籌款活動或協助共和黨地方職員等，外界早已預期他會離職。

（路透社/法新社）