fb 680萬用戶相片恐外泄

【明報專訊】社交網站facebook（fb）上周五（14日）再度爆出私隱問題，承認軟件出現漏洞可讓應用程式開發商取得用戶上載到fb但未張貼的照片，受影響用戶可能多達680萬。歐盟監管fb機構隨即表示展開調查。
1500應用程式獲得私人相片
fb一般僅允許第三方應用程式存取用戶張貼於生活時報的相片，但新漏洞在9月13日至25日允許約1500個fb應用程式，取得用戶上載到fb但沒有發布的私人相片，包括「限時動態」及「市集」的相片。fb就此事道歉，並通知受影響的用戶，同時與開發商合作移刪除有關照片。
愛爾蘭數據保障委員會表示，已在調查fb是否遵守新歐盟私隱法《一般資料保護規例》（GDPR）。委員會通訊部主管多伊爾（Graham Doyle）說：「自GDPR今年5月25日落實以來，愛爾蘭數據保障委員會收到若干來自fb的漏洞通報。關於這些個人資料外泄事件，包括今次漏洞，我們本周開始調查，檢視fb是否遵守歐盟規定。」
歐盟查有否違新私隱法
GDPR要求企業在72小時內通報有關個人資料漏洞事件，監管機關有權懲處違規行為，最高達涉事企業全球年收入的4%。若以fb去年352億歐元（約3108億港元）收入計算，將面臨14億歐元（約124億港元）罰款。
（綜合報道）
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