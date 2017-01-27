fb 680萬用戶相片恐外泄

1500應用程式獲得私人相片

fb一般僅允許第三方應用程式存取用戶張貼於生活時報的相片，但新漏洞在9月13日至25日允許約1500個fb應用程式，取得用戶上載到fb但沒有發布的私人相片，包括「限時動態」及「市集」的相片。fb就此事道歉，並通知受影響的用戶，同時與開發商合作移刪除有關照片。

愛爾蘭數據保障委員會表示，已在調查fb是否遵守新歐盟私隱法《一般資料保護規例》（GDPR）。委員會通訊部主管多伊爾（Graham Doyle）說：「自GDPR今年5月25日落實以來，愛爾蘭數據保障委員會收到若干來自fb的漏洞通報。關於這些個人資料外泄事件，包括今次漏洞，我們本周開始調查，檢視fb是否遵守歐盟規定。」

歐盟查有否違新私隱法

GDPR要求企業在72小時內通報有關個人資料漏洞事件，監管機關有權懲處違規行為，最高達涉事企業全球年收入的4%。若以fb去年352億歐元（約3108億港元）收入計算，將面臨14億歐元（約124億港元）罰款。

（綜合報道）