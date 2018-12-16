促交紀錄無果 患癌婦被迫撤控

自小用爽身粉 疑為元兇

科克爾患的間皮瘤（mesothelioma）是一種罕見癌症，大多由接觸石棉引起，吸入石棉粉塵的礦工及使用石棉的造船業工人是高危一族，但科克爾只是一名按摩治療師，在得州小鎮蘭伯頓（Lumberton）經營按摩學校，令她對患這種癌症大惑不解。面對着胸腔等內臟長了惡性瘤，每吸一口氣都困難又疼痛，她聘請了專辦人身傷害案件的律師霍布森（Herschel Hobson）謀求答案。霍布森懷疑爽身粉中的石棉是致癌禍首，因科克爾不但自小使用爽生粉，在1960年代尾至1970年代初誕下兩女期間給她們換尿布時亦有使用爽身粉。

科克爾隨後入稟控告強生，強生堅決否認爽身粉含石棉，且設法迴避應霍布森要求提交滑石粉測試報告和公司內部記錄。在未能取得證據下，科克爾無奈地於1999年撤銷訴訟。她於2009年以63歲之齡離世時，始終未能知道患病原因，其女兒說︰「她只求答案。」

霍布森得悉路透社披露的最新文件後，指摘強生一直隱瞞爽身粉含石棉，並表示若有關資料早些出現，可能會改寫科克爾的案件，並可早20年令少些人使用爽身粉。

（路透社）