爽身粉含石棉 強生涉瞞半世紀 恐衍生官司 股價挫一成

路透社與《紐約時報》通過《資訊自由法》取得強生（Johnson & Johnson）以「機密」為由禁止公開的大量聆訊文件、政府紀錄、科學家與律師的證供等，並於上周五（14日）分別發表長篇報道，指強生蓄意隱瞞其產品含有可致癌石棉成分。文件顯示，公司的管理層、醫生和律師對致癌成分表現擔憂，但又陳述他們如何成功影響美國監管當局擱置限制化妝品中滑石粉石棉含量的計劃，以及使爽身粉對健康影響的科學研究報告無法公開。

多名高層早表示關注

《紐約時報》報道稱，1971年其一強生行政人員在備忘錄中指出，爽身粉的主要成分滑石粉可能受石棉污染，向高層建議公司「提升」滑石粉的品質控制。兩年後，又有行政人員提醒公司說，爽身粉有時含有「可被界定為石棉纖維」的物質，不該想當然地認為不含石棉。強生管理層一邊提出新的測試程序或替代滑石的方案，一邊抹黑質疑爽身粉含石棉的研究。

路透社則稱，在1957年和1958年的顧問實驗室報告就提及過，意大利供應商提供給強生的滑石礦中含污染物，呈纖維狀或針狀，即石棉的其一礦物形態。從那以後到2000年代初，強生的科學家、外部實驗室、強生供應商也有類似報告。發表報道的記者吉賴恩（Lisa Girion）對CNBC說，強生在70、80年代就在公司內部文檔中「談石棉，擔心，怎樣處理，如何檢測，怎樣弄走」，時至今天，他們的立場依然無變。

強生稱無石棉 批報道失實

強生發表聲明回應報道，重申其爽身粉「安全、無石棉」，又指摘路透社的報告「偏頗、失實、煽風點火」，道︰「簡單來說，路透社的報道是一則荒謬的陰謀論。」該公司律師比克斯（Peter Bicks）致路透社的電郵道︰「即使是真的——但事實並非如此——強生的化妝滑石製品縱曾含有，也是微量、不可檢測的石棉含量。」

石棉可致肺癌、喉癌、卵巢癌、間皮瘤。儘管大多數暴露於石棉的人士沒有患癌，但某些人即使少量石棉已足以在幾年後引發癌症。然而，世界衛生組織等衛生機構表示，無從確定那「少量」究竟是多少，不能釐定接觸石棉的安全水平。

估計賠償金達1560億

今次報道並非首次指證強生「知道」產品可能含有石棉，但卻是第一次較全面地揭示它知道的程度和怎樣處理事件，恐損害強生的商譽，引發財政風險和產品質量監控的問題。投資者擔心這次報道可能在現存11700宗爽身粉訴訟上增添新訟案，上周五強生的股價應聲急挫一成，為逾16年來最大跌幅，公司市值蒸發了約400億美元。

有22名卵巢癌婦女指控強生知道嬰兒爽身粉、沐浴爽身粉與石棉之間的關係得直，今年7月獲判賠償46.9億美元，為迄今最大宗的美國人身傷害判決。不過，今年另有法官駁回了3宗訴訟嬰兒爽身粉受石棉污染或導致原訴人罹患間皮瘤，還有一宗宣布為審判無效。彭博社指出，該公司有過多次上訴得值的案例，始終滑石粉與癌症的關係並不明確，未來官司賠償金額很可能約為100億至200億美元（約780億至1560億港元），對強生的收入來說僅滄海一粟。

（紐約時報/路透社/CNBC）