衝出大氣層 維珍太空船試飛成功 布蘭森：明年3月推太空旅遊

達「中間層」感無重力狀態

今次完成任務的SpaceShipTwo太空船名為「團結」號（VSS Unity），在當地時間早上7時11分從加州莫加韋太空港起飛。太空船上有兩名機師，上面載有4套美國太空總署（NASA）研究儀器和1個充當乘客的人體模型。太空飛機「白色騎士2」號負責搭載「團結」號到13.7公里高空後將之放開，它隨即點燃引擎60秒，以近音速3倍爬升至83公里高空。那裏屬於「中間層」（mesosphere），在美軍的定義下屬於太空，而在這高度下機上人員會感受到無重力狀態，並看到地球邊緣呈現的曲線。太空船隨後重返大氣層降落，整個過程大約1小時。維珍銀河表示，下一次試飛會在數月後舉行，要視乎周四試飛的分析數據而定。

「團結」號離地83公里 創辦人喜極而泣

布蘭森與數百名觀眾見證太空船起飛。當「團結」號達到離地83公里高度後，喜極而泣的布蘭森擁抱兒子和其他觀眾，又擊掌慶祝；當太空船安全返航，現場亦爆出歡呼和掌聲。布蘭森稱：「今天……我們比任何人都快把人送上太空……達到這次成果花了14年。」

目前已有近700人預訂了維珍銀河的太空機票，布蘭森期望最快明年3月能開始提供商業太空旅遊服務。近年有多間科技公司投入發展商業太空旅遊，除了維珍銀河外，還包括網上商店亞馬遜創辦人貝索斯的「藍色起源」、電動車公司Tesla行政總裁馬斯克的SpaceX、波音公司和已故微軟聯合創始人艾倫的Stratolaunch等。

（綜合報道）