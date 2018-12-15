脫歐談判無果　文翠珊一度發火

盼平息國內批評 歐盟批訴求含糊

文翠珊周四盡最後努力游說歐盟為「擔保方案」提供法律保證。她在長達1小時的陳述中，提出連串旨在平息國內批評者的建議，包括為「擔保方案」設1年時限，但惹來不少領袖反感。在接着2小時的晚宴會談期間，歐盟領袖要求文翠珊清楚決定她想要什麼。容克批評她在會中向歐盟所提的訴求過於含糊，「在未來關係上，英國朋友必須清楚說出他們想要什麼，而不是問我們想要什麼」。德國總理默克爾和奧地利總理庫爾茨支持歐盟在「擔保方案」生效後1年內終止，但愛爾蘭、法國、瑞典、西班牙和比利時等國反對，認為即使同意，文翠珊也無法說服國內議員支持。

在會議室內，歐盟的電視攝製隊拍攝到文翠珊疑似向容克發怒，要求他解釋「含糊」的意思。英國第五頻道電視台聘請的讀唇專家分析，當時文翠珊質問容克說：「你說我甚麼？你說我含糊。是，你這樣說！」容克試圖用手安撫文翠珊，而荷蘭首相呂特就充當和事老。文翠珊事後承認與容克有激烈討論，但強調雙方沒惡意。容克後來表示，他沒有說文翠珊含糊，他只是形容英國的脫歐討論含糊。

歐盟下周發布英國硬脫歐細節

歐盟領袖周四晚發布峰會最終版本公報，在愛爾蘭反對下，「隨時準備檢視是否可提供進一步保證」這一句被刪除，關於擔保方案不會是「一個令人滿意的結果」這句亦被刪去。容克更表示，歐盟委員會將於12月19日發布準備英國無協議脫歐（硬脫歐）的計劃細節。

她昨日表示，未來幾天會繼續與歐盟磋商，但政府正加快準備硬脫歐，而她亦會在下月21日前將脫歐方案交國會表決。

（綜合報道）