美非貿易額續跌 美智庫：不符經濟增長

第三大投資地 華援助600億美元

儘管聯合國貿易和發展會議的2016年數據顯示，美國在非洲投資額仍以570億美元排第一，比中國的400億美元為高，但自奧巴馬政府起已感受到威脅。2013年，華府提出總值70億美元的「電力非洲倡議」，旨在讓非洲的偏僻角落亦能用電，翌年更高調主辦美國-非洲峰會，希望推動更多美企投資非洲。華府的連番動作被解讀為回應中方增長中的非洲影響力。

在今年中非合作論壇中，國家主席習近平宣布中國未來3年將實施投資非洲基建、擴大進口非洲商品等「八大行動」，並向非洲提供600億美元支持。美國企業研究所（AEI）開發的中國全球投資追蹤工具記錄了自2005年以來的數千宗交易，布魯金斯學會分析其數據後發現，非洲是僅次於亞洲和歐洲的中國第三大投資目的地。在投資類型上，中方投資主要集中在運輸（33%）和能源（33%）項目，例如是在肯尼亞、埃塞俄比亞和贊比亞等的鐵路基建。中方在能源投資既有石油和天然氣，亦有可再生能源。去年數字顯示，美國在當地可再生能源只及中國的三分之一。至於貿易方面，2000年時中非貿易額僅100億美元，到去年已達到1700億美元。

俄對天然氣核電項目「尤感興趣」

當外界焦點落在中美之爭，俄羅斯也悄然在非洲發力。肯尼亞獨立大報《每日民族報》今年4月發表報道，指莫斯科正成為非洲另一重要玩家，指其經濟和外交努力主要集中於昔日獲蘇聯支持解放鬥爭的國家，重建歷史友誼，包括安哥拉、莫桑比克、納米比亞和津巴布韋，以及後隔離時代的南非。除了博爾頓提到的軍火交易外，俄羅斯還開始探索東非市場和政治影響力的希望。報道引述英國智庫皇家國際事務研究所非洲專家瓦因斯（Alex Vines）稱，俄國能源企業對區內的天然氣庫存「尤感興趣」。肯尼亞和烏干達的核電項目，亦是俄國企鎖定的大型投資機會。

（綜合報道）