美推新「非洲戰略」劍指中俄 中國質疑其真為非洲謀福祉

「美國優先」 首務發展經濟關係

博爾頓（John Bolton）在保守派智庫傳統基金會發表演說，內容貫徹總統特朗普的「美國優先」思路。他表示，美國首要任務是跟區內發展經濟關係，以為美國商界創造機會和保護非洲各國的獨立性，並符合美國國安利益。他指美國決定發展的「繁榮非洲」計劃，對非洲地區的美國商人以及逐漸增加的中產階級提供支持，但未提供計劃更多細節。

指金援無效 確保援助有助美國利益

當前美國每年向非洲國家提供逾80億美元援助，但博爾頓堅稱看到「援助無效的長期模式」，暗示會減少金額。他說：「根據我們的全新非洲戰略，我們會集中美國資金於關鍵國家和個別戰略目標。我們會確保所有對區內的援助——無論是安全、人道還是發展需要——都會有助美國利益。」他尤其強烈批評區內部署的聯合國維和部隊，指美國不會再在整個非洲大陸提供無差別的援助，「我們的目標是解決衝突，而不是永久冰封它們」。

博爾頓隨即將矛頭指向中俄，批評兩國的「掠奪性做法」（predatory practices）妨礙經濟增長，更插手非洲大陸上的美國軍隊和安全利益。他說：「大國競爭者，即中國和俄羅斯，正迅速擴展他們在非洲的財政和政治影響力，他們刻意和侵略性地將其區內投資用以取得面向美國的相對優勢。」他點名批評中國「使用賄賂、模糊協議和戰略性利用債務，以按北京意願和需要，令非洲國家淪為中方俘虜。其（中方）投資企業充斥貪腐」。他批評中國的所謂「債務外交」，一開始是具吸引力的融資項目，其後令接受國陷入繁重債務條款。

批兩國「掠奪」 爭取對美優勢

他續稱俄羅斯同樣尋求透過「貪腐的經濟交易增加自身區內影響力」，藉販賣武器和能源給非洲國家，以換取他們在聯合國的選票。博爾頓又警告，那些在國際場合不斷投票反對美國的國家，或是在行動上違背美國利益的國家，「都不應該獲得美國慷慨的援助」。

中國外交部發言人陸慷回應稱，中方認為國際社會對非洲的合作「應充分尊重非洲意願，切實符合非洲需要，不干涉非洲內政，不附加任何政治條件」。他形容談到對非合作，中方談論的都是「非洲國家需要什麼」，比如說是工業化和農業現代化，但美方談非洲時的表態，除了談論美國自身的利益和需要之外，美方「想的不是非洲，而是中國和俄羅斯」，「到底誰在為非洲謀福祉，誰在非洲另有所圖，公道自在人心」。

（綜合報道）