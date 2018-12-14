不足一成廢膠循環再造

美國加州大學聖巴巴拉分校環境科學家蓋爾（Roland Geyer）去年發表報告，全球塑膠年產量由1964年的1500萬噸激增至2016年的3.35億噸，1950年以來生產的塑膠多達83億噸，而塑膠垃圾則有63億噸，惟當中只有9%被循環再造，其餘12%被焚化，79%則被送到堆填區或被隨意棄置。循環再造涉及回收及清理等工序，成本遠高於生產原生塑膠，成普及阻力。英國審計局早前發表報告，指出當地去年產生的1100萬噸塑膠包裝垃圾中雖有64% 聲稱已循環再造，但近半實質被送往海外。民調機構Ipso調查亦顯示，只有34%受訪者願承擔因減塑及採用環保包裝而轉嫁的產品成本。

再造成本遠高生產 專家倡研替代物

美國萊斯大學環境政策專家邁德爾（Rachel Meidl）指出，塑膠垃圾主要源頭之一是即棄的產品包裝。全球各國近年加緊推出處理塑膠垃圾的政策，便特別集中於對抗即棄塑膠產品，例如超過60個國家已禁用即棄塑膠產品或徵收費用，歐盟亦擬要求成員國在2021年禁止使用即棄塑膠產品等。

不過邁德爾警告，塑膠已成現代環球經濟的要素，在日常應用、科研與醫療安全等範疇均不可或缺，單靠禁用塑膠，或推廣未充分研究可行性的塑膠替代品，不足以解決膠患，建議建立可妥善執行的減塑機制，並投資創新科技，令棄用塑膠長遠更為可行。