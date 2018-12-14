環球熱話：鐵腕禁膠1年 肯尼亞爭議未息 政府稱見成效 民間怨影響經濟

明報記者 羅睿琪

肯尼亞去年8月28日實施即棄膠袋禁令，為當地10年來第三度設禁，任何人製造、進口、出售或使用即棄膠袋即屬違法，最高可罰款約31萬港元或監禁4年，罰則堪稱全球最嚴厲。以往肯尼亞每月使用的膠袋達數千萬計，有當地傳媒統計，因禁令被捕人數已超過1100人，包括膠袋生產商與小販。

街道不復見膠袋亂飛場面

肯尼亞國家環境管理局執行總監翁加爾（David Ong'are）向《衛報》稱，當局目前正展開研究，確認禁令成效，但初步已見正面變化，例如街道上沒有膠袋亂舞，去水管道較少被膠袋堵塞，人們在膠袋內便溺後隨處丟棄的陋習減少，衛生情况顯著改善。放養的禽畜亦較少吃下膠袋，以往每10隻被屠宰的禽畜中有3隻腸內有膠袋，如今已減少至1隻。當局未來將着力對付膠樽，正與廠商研究由民間管理的回收與循環再造計劃。

不少民眾對禁令影響生計、帶來不便感無奈。首都內羅畢出售炸薯條的商販埃絲特（Esther）為應付禁令而改用可生物降解的纖維袋，雖然成本較膠袋貴6倍，但因顧客抗拒加價，政府亦無提供補貼，只能自行消化成本上漲，擠壓所餘無幾的盈利空間，「我不反對禁用膠袋，但政府應提供便宜的替代品」。有出售湯羹的小販亦稱，要求顧客自攜容器而屢遭抱怨。

肯尼亞膠袋生產商協會主席馬通達（Samuel Matonda）表示，協會八成會員受禁令影響，估計近10萬人因而失業。由於禁令幾乎涵蓋所有包裝袋，食品、農產品出口商與藥物生產商亦受波及。今年3月，膠袋生產商Hi-Plast便曾入稟要求政府提供補償。

馬通達承認，膠袋禁令確實喚起公眾關注環保，「我們在禁令生效的6個月內成果可能比以往5年更多」，但他亦認為當局可分階段執行禁令，不應一刀切全面禁止。目前協會正與政府合作研究豁免條款，並希望透過改善垃圾管理措施減低即棄膠袋對環境的影響。

官員助走私膠袋入境

上有政策，下有對策。肯尼亞民間對即棄膠袋需求的殷切助長了膠袋走私，特別是接壤烏干達的邊境地區。有走私客本月初向《國家報》指出，部分地方官員有參與，暗中協助將來自鄰國的膠袋，以至本地膠袋生產商積壓的貨品，出售予小商戶圖利。

目前肯尼亞環境部門正游說烏干達等周邊國家一同實施膠袋禁令，打擊膠袋從境外流入。關注團體呼籲政府除了嚴格執法，亦應透過環境教育提升公眾「走塑」的意識，否則一度消失的膠垃圾很快會捲土重來。