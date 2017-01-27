巴西精神治療師涉性侵450女

聲稱目擊者指遭死亡恐嚇

性侵指控上周開始曝光，34歲荷蘭攝影師穆斯（Zahira Lieneke Mous）上周五在巴西一個電視節目指控4年前遭德法里亞性侵，她稱當時為治療性創傷，卻被帶到房間為對方手淫，又有一次被強姦。另有3名匿名女子在節目稱被德法里亞性侵。美國「精神導師」比安克（Amy Biank）亦稱，2000年代帶外國遊客到訪當地，目睹有女性被迫跪着為德法里亞口交，她向人提及事件後收到死亡恐嚇。

戈亞斯州檢察官稱部分指控事發超過10年，亦有近年發生。全國有逾450名女性聲稱遭德法里亞性侵，警方正調查。

德法里亞1976年起在距離首都巴西利亞100公里的小鎮提供「精神手術」，聲言可治療抑鬱以至癌症等，每年吸引成千上萬人到訪，部分人更來自外國。德法里亞的治療免費，但會以接受捐獻方式出售「藥物」。

德法里亞周三公開露面，向支持者稱無罪；有支持者稱不少國內外的美貌女子曾與德法里亞共處一室，從未發生任何事。

（衛報/法新社）