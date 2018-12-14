文翠珊保相位淪跛腳鴨 更難駕馭保守黨 難控制脫歐

癥結未解 再赴歐盟峰會求援

贏得信任投票後，文翠珊矢言會達成英國「人民投票支持」的脫歐，但稱已聽到反對她的議員之顧慮。為了拉票，她承諾不會帶領保守黨參加最遲2022年舉行的下屆大選，意味着完成脫歐後她隨時會請辭。

文翠珊的支持者呼籲保守黨向前行，但批評者質疑，有逾1/3議員倒戈的負面影響是「破壞性」的。《衛報》副總編輯形容，文翠珊已是跛腳鴨，無力取回對黨內的控制權。

文翠珊昨再往布魯塞爾，趁一連兩日的歐盟峰會期間再度會見各成員國領袖，爭取協助脫歐議案通過，但關鍵仍是在北愛擔保方案。由於要確保北愛和愛爾蘭間不出現硬邊界，英歐設置了北愛擔保方案，一旦英歐無法達成就雙方經貿關係達成協議，便會實施擔保方案，讓英國跟北愛留在歐盟關稅區。疑歐派擔心方案會變相令英國永久留歐。

「不期待即時突破」

峰會前夕文翠珊先跟愛爾蘭總理瓦拉德卡和歐洲理事會主席圖斯克會面。文翠珊昨在布魯塞爾說：「我不期待即時取得突破，但希望能夠盡快開始為必需的保證展開工作。」

歐盟預算專員奧廷格（Günther Oettinger）昨接受德國傳媒訪問時稱，歐盟準備好對脫歐協議再作釐清，但不會再商討北愛擔保方案。路透社披露，歐盟準備了6點回應草擬文件，準備探討推出更多保證，前提是不會改變或違背原先協議。不過外交消息擔心，愛爾蘭屆時牽頭反對，令歐盟更難以給英國迴旋空間。

歐盟拒列明時限

路透社引述歐盟外交消息指出，英國正尋求在脫歐3年後中止擔保方案，但上述草擬文件未提時限，只稱「歐洲理事會強調擔保方案不代表對歐盟的理想結果，擔保方案只旨在作為保證政策」，即使觸發條款，擔保方案也只會「暫時應用，除非或直至它被下一協議取代」。

（綜合報道）