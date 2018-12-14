《華爾街日報》：「美國童軍」擬申破產

涉多宗性侵訴訟 財務壓力大

美國童軍創立於1910年，至今每年有逾1.1億人參與它的教育項目，但近年深陷性醜聞，被揭發多宗僱員或志願人員涉及性侵，最遠可追溯至1960年代。組織被指處理事件不力，面臨大批訴訟。訴訟為美國童軍帶來不少財務壓力，去年便向Ogletree Deakins律師樓支付760萬美元（約5930萬港元）協助打官司，比之前一年多了逾倍。

提交破產申請可以中止訴訟，令該組織有機會跟控告者談判，這招近年甚為常見，逾20個天主教區或修道會申請破產保護，以逃避性侵訴訟，爭取跟數以千計的受害者談判和解費用。美國體操協會（USAG）上周才申請破產，該會正因隊醫納沙的性侵指控面對多宗訴訟。

美國童軍周三向僱員發信，稱計劃探索所有可行選項，以確保組織的地方和全國項目可繼續順利運作。

該組織近年雖然在部分項目容許女孩和跨性別男孩參加，更在2015年放寬對同性戀擔任領袖位置的禁令，但未能扭轉人數下滑趨勢，現時只有230萬名青少年會員。他們嘗試招收女性成員，惹來美國女童軍上月入稟，質疑美國童軍引起混淆。

曾是其一最大贊助者的耶穌基督後期聖徒教會（摩門教會），已宣布退出美國童軍的項目，並自行開辦為年輕男性而設的項目。

（華爾街日報）