《華爾街日報》：「美國童軍」擬申破產

【明報專訊】美國傳媒周三（12日）報道，「美國童軍」（Boy Scouts of America）正考慮提交申請破產保護，已聘請律師準備處理。該全美最大青少年組織近年面對入會人數下降和多宗昂貴訴訟引起財務壓力。《華爾街日報》報道，近年不少捲入陳年性侵醜聞的機構都有申請破產保護之舉，目的是暫緩訴訟，尋求跟控方和解。
涉多宗性侵訴訟 財務壓力大
美國童軍創立於1910年，至今每年有逾1.1億人參與它的教育項目，但近年深陷性醜聞，被揭發多宗僱員或志願人員涉及性侵，最遠可追溯至1960年代。組織被指處理事件不力，面臨大批訴訟。訴訟為美國童軍帶來不少財務壓力，去年便向Ogletree Deakins律師樓支付760萬美元（約5930萬港元）協助打官司，比之前一年多了逾倍。
提交破產申請可以中止訴訟，令該組織有機會跟控告者談判，這招近年甚為常見，逾20個天主教區或修道會申請破產保護，以逃避性侵訴訟，爭取跟數以千計的受害者談判和解費用。美國體操協會（USAG）上周才申請破產，該會正因隊醫納沙的性侵指控面對多宗訴訟。
美國童軍周三向僱員發信，稱計劃探索所有可行選項，以確保組織的地方和全國項目可繼續順利運作。
該組織近年雖然在部分項目容許女孩和跨性別男孩參加，更在2015年放寬對同性戀擔任領袖位置的禁令，但未能扭轉人數下滑趨勢，現時只有230萬名青少年會員。他們嘗試招收女性成員，惹來美國女童軍上月入稟，質疑美國童軍引起混淆。
曾是其一最大贊助者的耶穌基督後期聖徒教會（摩門教會），已宣布退出美國童軍的項目，並自行開辦為年輕男性而設的項目。
（華爾街日報）