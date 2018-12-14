廉價燃料利就業 印度案例反映棄煤難

早在2015年《巴黎協定》締結前，印度總理莫迪就提出能源多元化方案，包括2022年前設置可供電175吉瓦（GW，即10億瓦特）的可再生能源設施，因進度良好更將目標提高至227吉瓦。印度過去兩年太陽發電成本已降至每千瓦時3盧布（約0.3港元），跟風力發電成本接近，亦較興建新燃煤發電設施便宜；政府亦對產煤和進口煤炭徵收消費稅。

逾千萬人受惠煤業 貧區財政來源

不過，印度全國四分之三電力仍依賴燃煤，採煤至燃煤發電亦佔全國工業生產一成，提供大量就業職位。該國全球最大的國有煤礦企業Coal India僱用了37萬人，印度煤炭業僱員更有50萬。僱用了150萬人的印度鐵路公司，一半貨運來自煤炭。Coal India亦計劃增產，從去年5.6億噸增至2020年的10億噸；印度政府的2030年全國目標產量是13億至19億噸。

美國哈佛政治學者錢德拉（Rohit Chandra）估計，全印度有1000萬至1500萬人間接從煤礦附近的社區設施受惠，例如Coal India興建道路、房屋和食水來源，煤礦更是貧窮的地方政府主要財政來源。

（經濟學人）