聯國秘書長：浪費協商機會如「自殺」

古特雷斯指主要的政治問題仍未解決，又稱全世界正注視着他們：「我們的時間不多。若浪費這次機會，我們阻止失控氣候變化問題的最後時機亦將受損。這不僅不道德，且等同自殺。」他指出，聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的報告明確承認，氣溫上升1.5℃對全球數十億人民的影響，不應忽視這壞消息。

然而美國和沙特阿拉伯為首的部分國家，反對接納今年10月IPCC發表的報告，該報告指出要控制升溫在不多於攝氏1.5℃，才可避免暖化問題失控。《衛報》引述消息指，古特雷斯將致電習近平，期望他可助推動會議進展。

「碳排升升升 我們談談談」

馬爾代夫氣候談判代表團團長、前總統納希德昨在氣候大會上致辭：「我們不準備死，我們不要成為氣候危機的首批犧牲者。我們正盡一切努力避免遭水沒頂。」他又說，自2009年哥本哈根會議以來，氣候談判沒改變，大家仍然使用同樣過時的語言，「碳排放在升、升、升，但我們做的只是談、談、談」。

（衛報/法新社/路透社）