氣候大會今閉幕 廢煤分歧未解 化石燃料國力阻能源轉型

亞洲用量增 全球燃煤量4年首升

全球用煤佔二氧化碳排放量近40％。雖然潔淨能源及天然氣佔發電比例近年增加，但據英國石油的報告，全球約38%電力仍來自燃煤發電，比重過去20年沒有減少（見圖）。中印兩國去年使用燃煤增加4.8%，加上韓國、菲律賓等國燃煤亦增加，全球燃煤用量4年來首次上升，導致2017年全球二氧化碳排放4年來首次上升。因此商討「廢煤」是今次氣候大會的焦點之一。加拿大環境及氣候變化部長麥克納（Catherine McKenna）表示，「公平過渡」（just transition）是各政府首要考慮的，這關乎工人的利益，對波蘭甚至德國也是一個重要問題。

聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）10月發表報告指出，若要將全球氣溫上升控制在1.5℃內，2050年前全球大部分電力須透過再生能源提供，燃煤發電比例應減至2%以下。去年加拿大和英國成立「棄用燃煤發電聯盟」，有28國家、地方政府和企業加入，旨在鼓勵發達國在2030年前逐步淘汰燃煤發電。不過在今次氣候大會上，部分依賴煤業國家的立場，明顯與環保人士及推動替代能源的國家相左。例如今次氣候大會舉辦國波蘭就是歐盟最大硬煤生產國，卡托維茲市所在的產煤區約有9萬名煤業工人，佔歐盟煤業工人總數一半，全國約八成電力來自燃煤。波蘭總統杜達上周表示，波蘭的煤業有很長遠的未來，誓言不會讓任何人「謀殺煤礦」。

當不少國家派部長級官員出席大會，宣布退出《巴黎協定》的美國就派多名較低級的代表赴會，包括國家安全委員會能源主管格里菲思（Wells Griffith）。他周一（10日）在氣候大會場邊舉行的活動，宣傳化石能源的好處，說：「沒有國家應犧牲經濟繁榮和能源安全，只為追求環境可持續性。」

美「攪局」推銷化石燃料

今年的氣候大會任務，是定出可具體執行2015年《巴黎協定》的「規則手冊」，並提高各國對抗氣候變化的雄心，但兩周以來在幾個關鍵問題進展緩慢，美國、俄羅斯、沙特和科威特這四大化石燃料國，亦和其他國家就打擊氣候變化出現分歧。首周會議時四大化石燃料國便反對大會以「歡迎」一詞，表達對IPCC在10月公布的氣候變化報告的態度，只建議稱「留意到」該報告。

歐洲復興發展銀行停為煤項目融資

此外，歐洲復興及發展銀行（EBRD）周三宣布停止為全球煤項目及大部分石油項目融資，以對抗氣候變化。EBRD已貸款支持再生能源計劃，如今再擴大其綠色政策，但表示會繼續向燃氣項目貸款。

（綜合報道）