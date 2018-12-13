特朗普民主黨領袖鏡頭前激動「拗數」

為美墨圍牆撥款爭辯

特朗普周二會見聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）和聯邦眾議院民主黨領袖佩洛西（Nancy Pelosi）。舒默是參院的民主黨籍大老，佩洛西則將在下月於民主黨重新控制的眾院擔任議長。兩人向特朗普直言，他沒有機會得到興建美墨圍牆所需的50億美元（390億港元）經費。

特朗普回應說：「如果我們無法以某種方式得到我們想要的……我會讓政府關門……我會很自豪的為了邊境安全而讓政府關門，因為這個國家的人不想要罪犯、充滿問題的人和毒品湧入。」特朗普又稱，當局最近才拘捕10名進入美國的「恐怖分子」。不過路透社其後引述4個政府部門消息，指並無其事。

特朗普威脅讓政府停擺

舒默提出反駁；佩洛西則建議不應在媒體前辯論。特朗普說：「我們很友善地處理這件事。」

眼看兩人你來我往，佩洛西說：「讓我們到此為止。」特朗普回說：「這並不壞，南茜（佩洛西），這叫做公開透明。」

當時坐在特朗普身旁的副總統彭斯不發一言，木無表情。

白宮發言人桑德斯其後在聲明稱這是場「具建設的對話」，還說特朗普「很感激」攝影機捕捉到他極力保護邊境的一面。

如果國會僵局無法於21日前化解，約有1/4聯邦機構將因缺乏經費而立即關門，包括負責邊境安全的國土安全部。

（綜合報道）