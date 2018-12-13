麥當勞允減用抗生素牛肉 助抑細菌抗藥性

盼2020年底設含量限制

麥當勞表示，有關措施將分為3階段，首先公司會與包括美國在內的10個主要牛肉採購市場合作，測量牛使用抗生素的情况，並在2020年底前設立減少使用抗生素的目標，其後會公布抗生素減量的進度。有關市場涵蓋麥當勞全球牛肉供應鏈的85%，但相信新計劃不會導致食品加價。

麥當勞近年推出多項改善食品健康的政策，包括宣布停止在麵包、醬汁及芝士中加入人工材料，改以鮮牛肉代替急凍肉製作漢堡扒等。根據麥當勞現有政策，抗生素不能用於催谷食物供應鏈中的動物生長，或用於預防動物患病。麥當勞永續部門全球副總裁肯尼（Keith Kenny）表示，抗生素抗藥性是重要的公共健康議題，麥當勞將善用公司的規模，回應有關挑戰。

有望帶動畜牧餐飲業改變

世界衛生組織（WTO）稱，抗生素抗藥性已成全球人類健康的重大威脅之一，與在動物及人類身上濫用或誤用抗生素有關。研究顯示，如限制動物使用抗生素，可令動物身上的抗藥性細菌減少最多39%。美國食品及藥物管理局（FDA）指出，現時美國出售予畜牧業的抗生素有43%用於牛，37%用於豬，6%用於雞。儘管已有多家企業宣布禁止抗生素雞肉，但針對牛肉的進展卻遠遠落後。此前連鎖快餐店Wendy's 表示，已改向減少抗生素用量20%的肉品供應商購買牛肉，佔整體購買量約20%，連鎖三文治店Subway亦承諾減少牛肉中的抗生素。

環保組織「美國自然資源保護協會」食物政策專家布魯克（Lena Brook）指出，作為美國最大牛肉買家的麥當勞今次的決定或有助為畜牧業界定下新標準，亦相信其他餐廳會陸續跟隨此做法。藥廠組織「動物健康研究所」（AHI）稱支持「審慎」使用抗生素，又稱藥廠正研究抗生素的替代品。

（綜合報道）