法聖誕市集槍擊 泰遊客亡 槍手呼「真主偉大」 警方正追緝

案發於斯特拉斯堡（Strasbourg）市中心，克萊貝爾廣場（Place Kleber）旁的聖誕市集附近。周二（11日）晚8時許，人流密集之際槍聲乍起，數人紛倒於大聖誕樹周圍。購物群眾慌亂奔跑，或拖帶着負傷者逃命，避走入旁邊酒吧、餐館；食肆匆匆關門，有店東還讓人躲進酒窖。

負傷登的士 與警兩度駁火逃逸

因應2016年柏林聖誕市集襲擊，法國有特種反恐部隊守衛斯特拉斯堡聖誕市場。現場士兵跟疑犯駁火；疑犯受槍傷逃脫。現場記者報稱聽到十餘下槍聲。

附近店東稱槍響持續了約10分鐘。疑犯然後登上的士，指示的士司機開車往市中心東南部的諾伊多夫，車程約10分鐘。的士司機向當局稱，他留意到疑犯有手槍及受傷，疑犯解釋自己向士兵開槍並殺了10人，又為自己的行為開脫。他下車後遇到警察，再跟警方駁火後逃脫。

潛在恐怖分子 公寓檢手榴彈

警方接報到場迅速疏散聖誕市集人群，總約350名警察、軍人則配合兩架直升機，在市內展開陸空搜捕行動。位於該市的歐洲議會一度封鎖。

事件中有3人喪生，12名傷者中，半數傷勢嚴重，其餘輕傷。法國已將安全警戒提升至最高級別，並加強對邊境、對法國所有聖誕市場的管制，防範模仿施襲的風險。經過一夜搜捕，當局在市內逮捕了5人。路透社引述消息稱，當局已扣留疑犯父母及兩名兄弟協助調查。

在逃疑犯為29歲的切卡特（Cherif Chekatt）。當局稱疑犯生於斯特拉斯堡，29歲，在法國、德國及瑞士曾被控27次，大部分涉及偷竊及暴力，曾多次遭囚禁，2015年被囚時激進化，因而引起安全部門關注，將他視為潛在恐怖分子，加以監視。法國官員沒有指明他跟任何極端組織有聯繫。案發當天早上，警方曾為一宗案件，到疑犯位於諾伊多夫的公寓搜捕，檢獲一個手榴彈、步槍和4把刀，但疑犯逃脫。

特朗普藉機推銷圍牆

法國自2015年發生一系列恐怖襲擊，已造成246人死亡，恐襲陰霾揮之不去。迄11月初，法國另搗破了6宗恐襲陰謀。法國安全部隊一直處於高度警戒狀態。加上11月中開始爆發席捲全國的「黃背心」反政府抗議活動，這陣子特別緊張。

法國總統馬克龍與閣員召開緊急會議後，發網帖籲舉國團結。斯特拉斯堡市長里耶斯宣布當地聖誕市集周三休市一天，市政府下半旗。 美國總統特朗普昨在Twitter以今次事件為例，表示有需要興建美墨圍牆。

（綜合報道）