東南極洲冰川加速融化 恐推升海面

被發現顯著融化的冰川群佔東南極洲沿岸八分之一。雖然當地最大型的冰川、足以令全球海平面上升逾3米的托滕冰川（Totten Glacier）以往曾因來自深海的暖水而局部融化，但周邊冰川相對較少變化，向來被視為較穩定區域。

NASA戈達德太空飛行中心分析數百萬張衛星圖片，追蹤冰川移動的速度與表面高度變化，顯示當地的冰川群自2008年起顯著變薄，高度下降了3米，下降速度為2008年的5倍，流入大海的速度亦較2008年增加3%，反映融化情况劇變。

相關區域倘全融 海平面升28米

帶領研究的冰川專家沃克（Catherine Walker）指出，這些變化似乎並非隨機，而是有系統地出現，相信與區內海冰與海風的出現模式因氣候暖化改變，令海流亦隨之變化，將深海的暖水扯向水面有關。如該處冰川群完全融化，便足以令全球海平面上升28米，屆時海岸線將完全改變。專家認為需要進一步觀察記錄，確認冰川是否進入快速退卻期。

此前南極西部的冰川已經大幅退卻，科學家近年發現其退卻速度增加3倍，今年4月更發現南極海面下的冰亦正加速融化，令南極洲可能取代格陵蘭，成為海平面上升的主要推手。

（BBC/衛報）