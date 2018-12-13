島國譴責美阻履行《巴黎協定》

周二（11日）在波蘭卡托維茲的聯合國氣候變化大會（COP24）上，太平洋島國基里巴斯（Kiribati）的總統馬茂說：「儘管我們全需馬上火速行動，可是我必須強調，這要領袖們的強大政治意願。」

瓦努阿圖外長：深感痛心

《巴黎協定》締約國本把氣溫上升上限定為2℃以下，乃至不超出1.5℃。惟這3年間持續排放溫室氣體，行動的政治意願也在減弱。剛過的周末，美國、沙特、俄羅斯、科威特就阻撓了44個島國的提案，反對接納聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）10月公布的氣候變化報告。報告指出，二氧化碳排放量必須在12年內減少四分之一，才能保持在2℃以下；要在1.5℃下，更須減排近五成。美國總統特朗普上月重申不相信氣候變化預測，不會遵守《巴黎協定》。

瓦努阿圖外長雷根瓦努更點名譴責美國，他指見到美國和世界其他發達國家的人民遭受氣候引發的慘劇所苦，可是相關國家的談判代表卻在大會這兒設立紅線和作出阻撓，這令他深感痛心。

雷根瓦努說，無論政客們如何漠視科學，人命災難始終是事實。他批評「最要負起氣候變化責任」的主要排放二氧化碳發達國家，正在背道而行，故意阻礙氣候談判。瓦努阿圖準備控告最大排放國和石化燃料公司。該國將和其他可能成為伙伴的太平洋和印度洋國家、受極端氣候為害的國家研究如何合作，謀求集體訴訟。

（綜合報道）