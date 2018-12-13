國際觀察﹕蜀中無大將 文翠珊苦撐

卡梅倫迎合疑歐派 留爛攤子

由前首相卡梅倫為迎合黨內疑歐派而承諾舉行脫歐公投開始，脫歐一直只是政客操弄的議題。據《金融時報》引述2011年至今的Ipsos Mori議題指數變化（圖），可見卡梅倫2016年初提出要舉行脫歐公投前，只有少於6 %的受訪者表示歐洲是他們最關注的議題。英國人一直關心移民多於歐盟，到了脫歐公投後，對移民的關注一直減退，對歐洲的關注則一直上升。當然，可能人們現時對脫歐的關注及從前的關注一直都是相同，只是變了名目。不過這顯示，對英國人來說，脫歐議題只是關乎移民，英國跟歐盟的複雜關係，一直不在考慮之列。脫歐派推動脫歐時，也沒解釋清楚英國跟歐盟的真正關係，英國人在公投後才恍然大悟，英歐根本難以乾脆分手，一直不為人注意的北愛邊境更變成頭號難題，盡顯事情的荒謬。

文翠珊本身是低調留歐派，公投後接過卡梅倫的爛攤子，她試圖左右逢源結果吃力不討好，也予人左搖右擺的印象。不過，環顧當今英國政壇，有膽領導英國的政客一個也沒有。蘇格蘭首席部長施雅晴周一曾促工黨在國會提出對文翠珊不信任動議，但工黨黨魁郝爾彬昨天仍顧左右而言他，表示會留待時機成熟才提出——說穿了，就是等脫歐塵埃落定後才來坐享其成。文翠珊跟她的脫歐方案一樣，均是「英國目前最好的可能」。

申世明