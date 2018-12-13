文翠珊遭逼宮 警告脫歐爛尾 疑歐派乏接相位人選 困局添亂

在黨內外壓力下，文翠珊周一推遲原定周二舉行的脫歐方案國會表決，翌日親自旋風式拜訪歐洲多國領袖尋求支持修訂方案，但未見成效。保守黨後座議員組成的「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady）昨宣布，已收到至少48%的下議院議員來信要求對文翠珊啟動不信任動議，表示投票將於英國時間周三晚上6時舉行。

消息傳出後，文翠珊不久即在首相府外發表演說，矢言「全力抵抗（不信任）投票」，並警告首相換人無法趕及在脫歐方案國會表決死線的明年1月21日前完成，變相令反對派國會議員搶佔脫歐談判的控制權。她警告黨魁換人，會令國家陷入危機，甚至變相令工黨黨魁郝爾彬上台。她警告，黨魁兼新首相不會有時間重新談判脫歐協議，亦難以趕及在脫歐期限的明年3月29日前在國會立法，屆時新首相的當務之急，會是延長或取消《里斯本條約》第50條，推遲甚至中止英國脫歐，但脫歐是「民眾希望我們做到的事」。

文翠珊要取得158名議員支持才可避過逼宮，但有分析指若有100人投不信任票，文翠珊辭職壓力也會增加。多名閣員昨日早上開腔力撐，包括就業及退休保障大臣盧綺婷和環境大臣高文浩等。英國廣播公司昨點算，已有174名保守黨議員公開表明會支持她，只有34人表示會反對；路透社更指已有185名保守黨議員支持她，顯示文翠珊將避過一劫。

暗示下屆大選前請辭

許多保守黨議員承認，國民並不想看到文翠珊下台或保守黨陷入內戰。疑歐派議員、前脫歐事務部政務次官貝克（Steve Baker）更不諱言，即使文翠珊下台，脫歐派現時沒有受認可的下任黨魁候選人。首相府發言人昨向傳媒吹風，指文翠珊「不相信今日這場投票是關乎誰人帶領保守黨出戰下屆大選，這是關乎在脫歐進程的這一刻，更換黨魁是否明智」。英國傳媒普遍解讀為文翠珊暗示下屆大選前請辭。發言人暗示，文翠珊為說服黨友支持，將在下屆大選前請辭，只要求自己可完成脫歐談判和程序，但發言人稱不清楚文翠珊有否設定離任日期。

歐盟峰會商討硬脫歐

文翠珊即使捱過黨內不信任動議，更大的挑戰在於如何讓她主導的脫歐方案獲國會通過。貿易大臣霍理林聲言，唯一可通過國會的脫歐方案將必須移除北愛爾蘭的擔保方案。歐盟今日將召開另一輪峰會，歐洲理事會主席圖斯克向各成員國領袖預告，峰會將商討「無協議脫歐」的情况應對，亦準備再次傾聽文翠珊對脫歐方案的意見。

《金融時報》形容，文翠珊目前嘗試將選項收窄到要不接受她談回來的脫歐方案，要不就任由混亂的無協議脫歐發生，做法包括煞停無協議脫歐的規劃，例如拒提可行方案以避免英法交通因脫歐而崩潰，旨在向脫歐派加強施壓。

（綜合報道）