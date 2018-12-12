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美墨邊境撐移民 示威者被拘

【明報專訊】在接壤墨西哥邊境的美國加州聖迭戈縣因皮里爾灘（Imperial Beach），周一有支持外來移民的民眾集會示威，抗議美國的入境政策，結果被美國執法人員拘捕。

（法新社）

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