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2018年12月12日星期三
國際新聞
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美墨邊境撐移民 示威者被拘
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【明報專訊】在接壤墨西哥邊境的美國加州聖迭戈縣因皮里爾灘（Imperial Beach），周一有支持外來移民的民眾集會示威，抗議美國的入境政策，結果被美國執法人員拘捕。
（法新社）
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