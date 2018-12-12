科技新知﹕三星華為打孔鏡頭手機互撼

中階手機推新設計 專家指反映競爭激烈

為了在手機上有限的面積增加熒幕佔比，之前有手機生產商想出M字額設計，把前置鏡頭、臉部辨識系統等零件集中在機頂中間位置，但外觀為不少人詬病。三星在北京的發布會上，宣布推出只佔一個圓孔、有2400萬像素前置鏡頭的A8s。A8s採用本年度高階旗艦機沒有的鏡頭設計之餘，亦首次取消耳機連接孔。另外A8s採用6.4吋LCD熒幕，機背設有3個分別為2400萬、1000萬和500萬像素的鏡頭。

至於華為在三星發布新手機前數小時，亦在香港的發布會推出HONOR View 20（V20）。V20亦將2500萬像素手機前置鏡頭設在左上方圓孔，鏡頭直徑只有4毫米，較三星A8s的6毫米小；V20機背有一個採用Sony IMX586感光元件的4800萬像素鏡頭，亦是手機之最。

市場研究公司CCS Insight的伍德（Ben Wood）認為，在激烈競爭下，華為和三星都要利用新設計搶客。三星A8s將於本月21日於中國開售；華為會在本月26日及明年1月22日分別在北京及法國巴黎舉行發布會，公布更多手機細節。

（綜合報道）