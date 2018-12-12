地底揭超級生態系統 體積為全球海洋兩倍

美國地球物理聯合會周一（10日）公布由「深碳天文台」（Deep Carbon Observatory）研究員撰寫的研究報告，報告由52個國家1200名來自地質學、微生物學、化學和物理學專家花10年時間合作撰寫。報告指出，透過深入地底和海底的鑽探井資料，科學家重塑出地球深處的生態系統模型。他們估計，全球大多數生物都生活在地底5公里以下深處，主要是細菌和古細菌等微生物。它們生活在溫度極高、沒有光、養分少和壓力大的環境，但數量龐大，總重量估計約150億至230億噸，比全球70億人類總重量多245至385倍。它們生活的地底生物圈超過20億立方公里，約相當於全球海洋兩倍。

研究員表示，地底下的生物多樣性很可能高於地表的生物多樣性，且許多生物只需岩石中的礦物就能生存。他們形容，那兒的生物多樣性，相當於地表上的亞馬遜雨林或加拉帕戈斯群島（Galapagos Islands），但由於人類仍未進入該區域，因此那兒環境仍然與遠古時代無異。

沒外界干擾 生物細菌維持遠古狀態

參與研究的田納西州大學教授洛德（Karen Lloyd）指出，全球七成微生物都生活在地底下，「過去我們想到生物，會想到樹木或鯨魚等地表生物，但其實多數的生物都隱藏在地底下」。她表示，其中一種在地底2.5公里生存的生物被埋藏數百萬年，這種甲烷桿菌毋須陽光，新陳代謝率極低，幾乎處於休眠狀態，相信已活上數以千年計。「我們目前知道沒有生物能在122℃以上的環境存活，但這只是理論上的極限，我們仍然有可能找到能在更高溫的環境下還能存活的生物。」她說。這些微生物能在缺乏營養且高溫高壓的環境下生存，透過研究它們，能讓科學家更了解生物的生存要素。

俄勒岡州立大學教授科爾韋爾（Rick Colwell）表示，這項研究代表外星物種有存在的可能。他說：「如果我們能在地球發現有生物不需要太陽、光靠礦物就能生存，那我們也可以合理假設其他星球的地底也可能有類似生物存在。」

（衛報/BBC）