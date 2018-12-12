馬克龍推紓困措施 黃背心：半桶水

馬克龍周一晚在愛麗舍宮發表13分鐘電視演說，神情看來疲倦，他語調謙卑地承認自當選以來，回應民眾的訴求不夠快，「我願承擔我（在這次危機）應負的責任，我知道我的部分言辭可能曾傷害你們當中某些人」。馬克龍曾向一名失業者稱「過馬路」就能找到工作，被轟不知民間疾苦。他又稱，今次示威源於很多長遠問題，形容「過去40年的不滿終於浮上面」，但強調「沒有憤怒能讓襲警和搶劫合理化」。

提高最低工資 拒復徵財富稅

馬克龍還公布一系列福利措施，包括自明年1月起增加每月最低工資100歐元（約887港元）至1285歐元（約1.14萬港元），但僱主毋須為此付出額外成本。政府亦同時取消向僱員加班費徵稅，至於每月收入低於2000歐元的退休人士，政府亦取消今年增加的社會安全稅。馬克龍又呼籲有能力的企業，可給予員工一筆過「年終獎金」，這筆款項會免稅。他拒絕恢復財富稅，重申希望透過打擊逃稅和控制公共開支解決問題。

由於不滿政府原定明年元旦起增加燃油稅，觸發全國「黃背心」3周以來的示威浪潮，法國總理菲利普上周已宣布押後加稅，但上周末仍有逾10萬人上街。

有黃背心示威者承認馬克龍已作出一些讓步，但認為不足以叫停示威。法國西北部城市雷恩的黃背心發言人埃爾文（Erwan）說：「這次真的有些進展。聽着他演說，我臉上笑容愈來愈多。」不過東部小鎮蒙索萊米訥的拉達德（Pierre-Gael Laveder）批評馬克龍沒有針對現狀，採取全面對策，把大家「當傻子」。

黃背心支持度下跌

民調機構Opinionway民調顯示，54%受訪者希望黃背心停手，有45%希望他們繼續；Odoxa民調則顯示剛好相反的結果，有46%希望他們停手，但54%希望他們繼續。不過，兩個民調都顯示黃背心支持率下跌，此前有多達三分之二法國人支持黃背心。Opinionway民調發現，49%受訪者認為馬克龍有說服力，50%認為沒有；Odoxa則顯示有40%認為馬克龍有說服力，59%認為沒有。

（綜合報道）