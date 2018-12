「真相守護者」膺年度風雲人物 《時代》首選擇離世者 向卡舒吉致敬

【明報專訊】美國《時代》雜誌周二(11日)公布2018年風雲人物為「守護者以及真相之戰」(the Guardians and the WAR ON TRUTH),代表人物包括10月被謀殺的沙特異見記者卡舒吉、路透社記者瓦倫和覺梭吳、菲律賓記者雷薩,和今年6月底遭槍手襲擊而造成5人死亡的美國馬里蘭州《首府報》。今次是《時代》首次選擇已離世的人作為風雲人物。《時代》雜誌形容他們代表了全球冒險報道真相的傳媒工作者。