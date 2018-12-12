「真相守護者」膺年度風雲人物 《時代》首選擇離世者 向卡舒吉致敬

「他們冒險訴說時代故事」

《時代》雜誌稱選出今次的當選者，是因為他們冒着極大風險追尋更大的真相。總編輯費爾森塔爾指當選的4名記者和1份報章所代表的，遠超過他們自身：「他們代表全世界無數傳媒更廣泛的抗爭——截至12月10日，本年有最少52名記者被謀殺，他們冒着風險訴說這時代的故事。」雜誌又選出美國總統特朗普為風雲人物「亞軍」，而調查「通俄門」的美國特別檢察官米勒則排第3。

特朗普米勒分列二三

當選的記者及報章都因為過去的報道內容，而身陷囹圄甚或招致殺身之禍。卡舒吉因不時批評沙特王儲穆罕默德，疑遭對方下格殺令；瓦倫和覺梭吳因報道緬甸羅興亞危機，被控竊取國家機密罪成而入獄7年；菲律賓記者雷薩以揭發時弊、抨擊杜特爾特政府知名，但遭菲國司法部控告逃稅。至於《首府報》是位於馬里蘭州首府安納波利斯的報社，今年6月底遭白人男子拉莫斯持槍襲擊，造成5人死亡，報社報道過拉莫斯騷擾一名女子，他控告報社誹謗但敗訴。

雜誌合共設計出4個封面，卡舒吉和雷薩是獨立的個人肖像，《首府報》為多名員工的合照，而瓦倫和覺梭吳的封面則為兩人的妻子拿着他們照片的合照。

自1927年起《時代》雜誌都會選出風雲人物，但今年是首次有已離世的人當選。今年入圍者名單包括政要名人，例如推動改善與朝鮮關係的韓國總統文在寅、嫁予英國哈里王子的美國女星梅根等。

去年當選者是向性侵犯、性騷擾說不的「打破沉默者」。

（Time/獨立報/Today）