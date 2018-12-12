脫歐失控 歐外交官：恐討論15年

《金融時報》轟文翠珊10宗罪

《金融時報》歐洲主編巴伯（Tony Barber）上周指出，文翠珊政府在脫歐談判犯下10個錯誤：1）文翠珊未有向公眾坦白交代脫歐的代價；2）她出任首相第一年亦未有認真聽取商界意見；3）文翠珊早期跟歐盟談判時堅稱「『沒有協議』比『壞協議』好」，但騙不倒歐盟，她訂下不切實際的紅線，結果要後退；4）她迎合黨內強硬脫歐派，但從來未說服他們；5）她2017年3月啟動脫歐程序時並未有一致談判策略，政府及保守黨亦無制定最終目標；6）2017年6月她在無必要下提前大選，令保守黨失去絕對大多數；7）文翠珊沒理會蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭的意見，支持她少數派政府的北愛統一黨除外；8）文翠珊及脫歐派一直宣稱，可很容易達成對英國有利的脫歐協議，令公眾有不切實際期望，到協議不如預期，脫歐派便辭職了事，不承擔責任；9）脫歐派大臣不必要地將歐盟描繪成「惡霸」，令英國失去歐盟成員國同情；10）文翠珊談判時試圖保密失敗。

雖然如此，但文翠珊似乎會苦撐下去。《衛報》稱，歐洲外交官希望文翠珊繼續留任。保守黨議員雖不滿文翠珊如此轉軚，但對她最終放棄硬闖國會鬆一口氣。脫歐派對是否現時逼宮感兩難。一名議員相信，雖然很多議員不滿，但現時不敢向文翠珊逼宮，以免亂上加亂。

（衛報/金融時報）