歐盟企硬 商界研脫歐「B計劃」 文翠珊赴歐爭支持 盼重新談判

英國與歐盟達成的脫歐協議本定於周二在英國國會投票，但投票前一天文翠珊因預計協議會遭大比數否決，突然宣布押後表決。首相府昨稱會在明年1月21日前表決。被英國傳媒形容為「絕望」的文翠珊昨趕赴歐洲先跟荷蘭首相呂特見面，然後再轉往柏林與德國總理默克爾會談，之後再到布魯塞爾跟歐洲理事會主席圖斯克及歐盟委員會主席容克會面。歐盟周四（13日）一連兩天舉行特別峰會討論英國脫歐。

協議中為避免北愛跟愛爾蘭出現硬邊界提出的擔保方案是遭議員反對的一大因由。文翠珊希望歐盟能就擔保方案作額外有法律約束力的說明，但歐盟昨仍抗拒。英國希望歐盟效法2016年對荷蘭讓步的做法。當時荷蘭反對歐盟跟烏克蘭的貿易協議，歐盟發表一份有法律約束力的文件平息荷蘭憂慮。容克昨未跟文翠珊會面前，已表明雖然願意就擔保方案作更多澄清，但拒絕重啟談判。他說：「我們達成的協議是最好的，也是唯一可能協議，沒有再談判的空間。大家要明白，重新談判脫歐協議不會出現。」文翠珊與圖斯克均表示，會加速為可能出現災難性的硬脫歐作準備。

容克：沒再談判的空間

彭博社分析認為，文翠珊的話已暗示不預期能成功爭取新的協議，只能寄望市場混亂及加強準備硬脫歐的威脅能令議員回心轉意。英國國會將從本月20日起休會，到明年1月7日才重開，時間已不多，現時距離英國明年3月29日脫歐僅剩16周。明年1月21日是文翠珊向國會報告若無協議脫歐政府該怎麼做的法定最後期限。

愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）表示，應加速為出現無協議脫歐做準備。愛爾蘭外長科文尼昨日表示，愛爾蘭將加快聘請1000名關員和動物檢疫人員，在機場和港口執勤，確保英國明年3月硬脫歐時能夠即時應對。

匯價跌 英違約風險增

商界開始研究「B計劃」。《華爾街日報》報道，硬脫歐將導致英國和歐盟國出現部分工種勞工短缺，也會造成貨物通關延誤和貨物徵稅增加，過去幾個月不少企業已開始為硬脫歐作準備。生產線環環緊扣的汽車生產商是最受影響的行業之一，萬一通關受阻，將嚴重影響生產。空中巴士和輝瑞藥廠等已花費數以百萬鎊應付硬脫歐，包括租用廠房存放材料和製成品。銀行業也為硬脫歐作準備，部分銀行將營運牌照移到其他歐洲國家，確保能夠繼續服務歐洲客戶。

英鎊匯價出現自2016年脫歐公投有結果以來最大跌幅之一。英國5年期信貸違約掉期（CDS）昨亦升至2016年7月以來新高，日內漲1個基點至39個基點。資本經濟顧問公司（Capital Economics）估計，脫歐方案稍後獲國會通過的機會只有四成，舉行第二次公投或英國於明年3月後繼續留歐的機會各約兩成。

（綜合報道）