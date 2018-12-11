沙特拒土耳其交疑犯要求 不引渡公民到國外

卡舒吉遺言「我呼吸不了」

CNN周日報道引述聽過土耳其情報單位取得的案發現場錄音的一名消息人士稱，當天現場有尖叫和喘氣聲，卡舒吉被錄得的最後說話是「我呼吸不了」。現場亦有鋸骨聲，相信是肢解屍體，在場者要播音樂掩蓋聲浪。

土耳其消息指有15人涉案。伊斯坦布爾首席檢察官上周三（5日）下令拘捕兩名沙特疑犯。土耳其《自由報》報道，兩人分別是沙特前情報總局副局長阿西里（Ahmad al-Assiri）和沙特王儲穆罕默德心腹情報官員卡塔尼（Saud al-Qahtani）。不過，沙特外交大臣朱拜爾周日正式拒絕引渡要求。他在記者會上說：「我們不會將自己的公民引渡到國外。」

沙特國王薩勒曼早前已下令解除阿西里、卡塔尼及另外3名情報高官職務。

11月15日，沙特檢察機關宣布起訴11名疑犯，並提出對其中下令和動手殺害卡舒吉的5人判處死刑。

（綜合報道）