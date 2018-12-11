阿富汗女足英雌踢破禁忌 拒被滅聲 揭戰友遭性侵代維權

成長於塔利班專政年代

1987年生於喀布爾的波帕爾成長於塔利班原教旨主義專政年代，卻打破了社會箝制婦女活動的常規，愛上了「只有男孩才該玩」的足球，且在死亡恐嚇下，為倡導阿富汗女子運動、女性權益努力不懈。波帕爾說，自己踢足球不是反叛行為，純粹是因踢球使她感覺「自由」。她8、9歲就跟兄弟們踢球，皆因其任職體育教師的媽媽灌輸足球好玩兼有益身心的觀念。可是社會大環境並不容許，根深柢固的觀念使男男女女都抨擊女孩子踢足球不成體統、損害家聲，甚至遭誣衊為「娼婦」。

兒時踢球遭誣衊「娼婦」 被擲石

波帕爾和朋輩課餘會躲到校園僻靜角落踢球，惟教師發現會摑她們耳光、威脅趕她們出校，旁人更會向她們擲石子。這些經歷令她覺察到在那種社會作為一個女人有多艱難，亦令她立志要為自己和每一個婦女同胞的權益站起來，「我要證明，女人都能夠踢足球」。

塔利班2001年倒台後，婦女該待在家裏、不准參與任何運動的觀念模式猶存，但波帕爾她們一群女孩希望改變國家、打破壁壘的熱情沒熄滅。2007年波帕爾向足總申請創辦女子足球聯盟，不久獲允，波帕爾當上該國第一支國家女子足球隊的隊長，球隊在北約一個基地裏練習，2008年首次代表阿富汗到巴基斯坦作賽，大勝5比0。她憶述：「我們第一次穿上國家隊球衣站在球場上，唱國歌……幾乎是難以形容的。比賽還未開始，我已毫不關心得分。在很多方面，我們已經贏了。」

推動婦權受恐嚇 流亡北歐

阿富汗女足愈益受國際關注，女足球員壯大至逾千人，波帕爾也成了指摘的焦點。她走在街頭會被人擲垃圾，遭當面咆哮威脅，還有電話恐嚇危及她和家人安全。她起初前往印度匿藏數月，2011年終逃往挪威，2012年獲丹麥政治庇護。

人身是安全了，她卻因遠離了隊友、家國而患上抑鬱。她接受了一輪心理輔導和抗抑鬱藥治療，由鼓勵庇護中心的婦女運動開始助己助人，情况好轉，還創立了「女孩力量」（Girl Power）——指導少數族裔婦女參與運動、建立自信的組織，並且遠距離繼續協助阿富汗女足，包括與丹麥體育用品公司合作為女足設計配頭巾的輕巧球衣，組織她們出國集訓等。她從集訓球員口中得悉足總官員威迫女球員上牀，遂揭發出這宗體壇醜聞。她說：「假如我們全都團結站起來發聲，『為發不出聲者發聲』，那就無人再敢傷害無辜。」

（綜合報道）