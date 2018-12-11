文翠珊陣前轉軚 脫歐投票無期 擬與歐盟再談判 FT：恥辱挫敗

硬脫歐風險增 英鎊兌美元21月新低

文翠珊昨承認，押後投票是因為國會會以「顯著比數」否決協議。她稱，國會議員支持協議大部分內容，但關注涉及北愛邊境的擔保方案。她表示，相信只要回應議員對擔保方案的憂慮便可令協議獲通過。

歐盟27個成員國領袖將於13和14日（周四至五）舉行峰會，討論英國脫歐。文翠珊計劃押後國會表決後赴峰會，希望得到歐盟成員國支持重新談判，爭取歐盟提供保證，使英國不會無止境被困北愛「擔保方案」。

文翠珊跟歐盟達成的脫歐協議，當中最引起爭議的是為了避免北愛出現硬邊界的「擔保方案」。英國脫歐後，屬英國一部分的北愛將不再跟愛爾蘭同在歐盟，令兩地出現硬邊界，違反北愛和平協議。為免此情况出現，英國一旦未能跟歐盟達成脫歐後的關係安排，英國將跟北愛一起留在歐盟的關稅區，但脫歐派擔心方案令英國變相繼續以次等成員國形式留歐，對英國不利。除了北愛爾蘭民主統一黨（DUP）和在野工黨不支持外，文翠珊的保守黨內部也意見分歧，多人表明倒戈。文翠珊面臨來自擔心政府垮台的幕僚和閣員的壓力，希望她考慮押後表決，不過唐寧街10號一直否認會延後。《金融時報》引述消息稱，昨晨11時15分，首相府仍堅稱投票如期舉行，但不久文翠珊即召集閣員開緊急會議宣布押後投票。

昨晨稱如期投票 突召閣員緊急會議

文翠珊一直堅持投票，她周日仍在大打恐懼牌，警告國會如果否決方案，英國將面對從未經歷過的境地，包括英國有可能硬脫歐或不脫歐，而在野工黨更可能上台。英國政府消息人士說，她周日打電話試圖說服保守黨黨友，提到方案被否決可能導致硬脫歐或二次公投。她又與歐洲理事會主席圖斯克通電話，表明國會很可能會否決脫歐協議，但唐寧街10號的消息人士當時仍淡化文翠珊在歐盟峰會前到布魯塞爾談判的可能性。她亦致電愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar），討論國會投票和歐盟峰會。《金融時報》稱，保守黨黨鞭史密斯（Julian Smith）警告文翠珊若周二硬闖國會將大敗，文翠珊終放棄。

相位岌岌可危 脫歐派謀取而代之

英國傳媒昨在文翠珊正式公布前，已引述消息稱投票押後，令政界及金融界大為震驚。在野工黨領袖郝爾彬昨形容文翠珊臨陣退縮是「絕望」之舉，批評英國已無有效政府運作：「我們過去兩周已知道她的協議是差勁的，必定會被國會否決，她應該早就找歐盟重新談判或提前大選讓公眾決定，但她卻堅持。」

如今文翠珊相位岌岌可危，預料她將在國會遭遇大敗的脫歐派議員，目前已蠢蠢欲動。前就業及退休保障大臣麥蔚宜和辭職不久的前脫歐大臣藍韜文周日都暗示有意挑戰相位，前外務大臣約翰遜（Boris Johnson）也不排除競逐的可能性。

（綜合報道）