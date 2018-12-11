黃背心挫威信 馬克龍難捍國際秩序

發表全國演說盼息民怨

一些極右或跟馬克龍不咬弦的國家領袖、政客趁機藉黃背心批評馬克龍。美國總統特朗普上周六在Twitter說﹕「巴黎晝夜均非常哀傷。或許是時候終結荒謬而極之昂貴的《巴黎協定》，以減稅模式將錢發還人民。」法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）翌日即回應指他「不應干涉法國政治」。

意大利副總理、極右領袖薩爾維尼（Matteo Salvini ）為移民政策常與馬克龍起爭拗，他上周六諷刺馬克龍「倘把更多注意力擺在法國而非薩爾維尼和意大利，他今天就會少些麻煩」。曾任特朗普軍師的班農謂上周六的「巴黎在燃燒」，「黃背心確實是投選特朗普……投票給英國脫歐的同一類人」。土耳其總統埃爾多安則指摘法國警察動用「不成比例的暴力」對付示威者。

法國衛生部長比贊周日對這些言論表示氣憤，指摘「極端主義政客」「干預」、利用巴黎局面「作為自己反全球暖化、極權主義政策的藉口」。另外，俄羅斯被懷疑透過社交網絡煽動示威騷亂。克里姆林宮周一駁斥這是「誹謗」。

（法新社）