改革歐洲 左派倡加稅籌7萬億

貧窮移民環保問題迫切

宣言說：「自英國脫歐及歐洲數國出現反歐盟政府後，不可能一切如常。」宣言有超過50名經濟學家、歷史學家及前政客簽署，包括西班牙反緊縮政黨「我們可以」領袖伊格萊西亞斯（Pablo Iglesias）、意大利前總理達萊馬（Massimo D’Alema）、英國前首相白高敦顧問雅各（Michael Jacobs）等。他們敦促對跨國企業、富人徵重稅，並開徵碳排放稅，以找到資金處理歐洲目前最迫切的問題，包括貧窮、移民、氣候變化，以及歐盟的「民主赤字」。

向企業富人徵稅 政客組「歐洲大會」

宣言呼籲成立歐洲大會（European Assembly），每年預算為8000億歐元，這相當於歐盟GDP 4%，為現時預算的4倍。宣言稱，額外資金可從4個來源籌集，分別是對企業利潤增加額外15%稅款，並對年賺10萬歐元（約89萬港元）以上者加稅，對財富100萬歐元（約892萬港元）以上者徵稅，以及徵收碳排放稅。一半的預算將會收歸各國政府，四分之一用作研究、創新和教育，處理移民問題和環保也將受益。

新的歐洲大會由各國政客及部分歐洲議會議員組成，雖會跟歐盟現時的機構有聯繫，但不屬歐盟架構，並可對開支有最終話事權。

法國目前的黃背心運動緣起是政府以環保之名增加燃油稅，包括皮凱提在內的不少論者指馬克龍去年改革財富稅才是問題癥結。馬克龍去年改革有36年歷史的財富稅，只有房產要徵稅，投資則豁免。政府希望能鼓勵更多儲蓄投入經濟。根據OECD最新上周公布數據，法國取代丹麥成為最多稅收的國家，法國稅收由2016年佔GDP 34.2%增加至46.2%。馬克龍去年10月推出稅務改革，除改革財富稅外，也回應了商界要求，對資本增值稅等採取單一稅率。

（衛報）