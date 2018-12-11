矽谷父母防範「手機中惡魔」

育有兩名女兒的斯特克（Kristin Stecher）曾從事研究社會行為和電腦科技的工作，丈夫為fb的工程師，夫婦都希望家裏沒有人使用電子螢幕產品，因此孩子平日不會接觸電子屏幕，只有坐長途車或飛機時才會接觸到，直至最近才決定逢周五會看電影。fb前行政助理、現任職朱克伯格的基金會的查瓦里亞（Athena Chavarria）亦禁止在車裏使用手機，家裏用手機亦有嚴格限制；女兒初中時才擁有手機。查瓦里亞說：「我相信我們的手機裏有惡魔，正嚴重傷害我們的孩子。」

父母要求保母簽約「禁手機」

現今不少在職父母會聘用保母照顧孩子，有保母中介公司指部分父母會要求保母簽署「禁用手機合約」，又要求保母藏起手機、平板電腦和關電視等。24歲保母阿爾特曼（Jordin Altmann）稱，曾僱用過她的每名家長都會要求別讓孩子接觸智能產品：「過去兩年這成為一件很重要的事。」

另一名保母齊默爾曼（Shannon Zimmerman）亦表示過去一年，父母都注意電子產品的影響，但父母本身卻較難遵守這些規則：「大部家長在家裏仍然手機不離手，並沒有把孩子的說話聽進去。」

（紐約時報）