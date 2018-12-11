美政府里程碑研究 初步數據出爐 常用手機電玩 兒童大腦皮層變薄

美國哥倫比亞廣播公司《六十分鐘時事雜誌》周日探討電子裝置對兒童影響的最新研究。NIH正作耗資3億美元（約23.4億港元）的青少年腦認知發展研究，研究在2015年展開，全美有21個研究機構參與。研究人員邀請逾1.1萬名兒童參與，研究社會、基因及其他生理因素，如何影響大腦和認知發展及他們的生活，研究將持續追蹤他們10年。

大腦皮層處理五感信息

研究人員已掃描了4500名兒童的大腦，發現使用手機或平板電腦超過7小時的兒童大腦有顯著不同。道林（Gaya Dowling）在節目中展示磁力共振影像，指出每日花逾7小時使用智能裝置如智能手機、平板電腦和玩電子遊戲的9至10歲兒童，其大腦皮層有過早變薄迹象。大腦皮層是腦部最外層處理五感信息的區域。正常人隨着年紀漸長，大腦皮層亦會變薄，道林指這是成熟的過程，只不過這次的受測試對象「這過程出現得較預期早了一些」。

專家：不確定有關是否壞事

被問到家長是否應為此現象擔憂時，道林並沒正面回答，她強調數據是研究的初步結果：「我們不知（大腦皮層變薄）這是否跟熒幕時間（screen time）有關，也不確定這是否是件壞事」。她表示，還要追蹤研究對象一段時間，以作深入了解。

有關4500名兒童研究的完整統計數據會在明年初發布。不過，研究人員透過跟4500名兒童訪談，已發現每天花逾兩小時使用電子裝置的兒童推理和語言測試較低分。

社會近年愈來愈關注智能裝置被視為「電子奶嘴」安撫兒童的影響。西雅圖兒童醫院的兒科醫生克里斯塔基斯（Dimitri Christakis）指智能裝置對幼兒的影響較對年輕人的更大，他早前為美國兒科學會制定有關觀看電子熒幕的最新指引，指出除視像對話外，家長應避免讓18個月至24個月以下兒童使用智能裝置。她指出，這階段對人類大腦發展相當重要，「如果你關注青少年使用iPhone成癮，你應更關注嬰兒更脆弱」。

（CBS/法新社）