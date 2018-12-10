英脫歐現B計劃 閣員倡挪威模式

仿挪威留歐單一市場

就業及退休保障大臣盧綺婷（圖）上周六接受BBC電台訪問時稱，仍支持文翠珊的脫歐方案，但如果周二闖關失敗，則「任何事皆可發生」。她形容會出現「混亂」局面，在這情况下，無論是所謂的「挪威模式」還是「二次公投」都有可能發生。盧綺婷是首位提出「B計劃」方案的內閣大臣，她形容「B計劃」是「看來可行」（plausible）但不是「可取」（desirable）的選項。

「挪威模式」意味着英國會留在歐洲經濟區（EEA）和跟歐盟有關稅同盟，但這也意味着英國須接受人口自由遷移的歐盟原則，有違文翠珊定下的「紅線」。挪威不是歐盟成員，但屬EEA一員，儘管有跨黨派議員擁戴這方案，但為此英國要先申請重返現由挪威等4國組成的「歐洲自由貿易聯盟」（EFTA）——英國因加入歐盟前身的歐洲共同體，1973年退出EFTA。

文翠珊拒延遲投票二次公投

《觀察家報》引述內閣大臣消息指，文翠珊拒理閣員游說延遲投票，即使閣員明白投票慘敗將令文翠珊相位不保，令保守黨內部更趨分裂。部分閣員如今相信，文翠珊跟其脫歐方案難捨難離，她唯一爭取支持度的方式是舉行另一次公投，但文翠珊仍拒絕二次公投。高級閣員甚至開始討論，一旦脫歐方案受挫，文翠珊須成立臨時團結政府，「孤注一擲」尋找大多數人同意的脫歐可行方案。

文翠珊另一選擇是推遲投票。英國《星期日泰晤士報》引述政府消息人士稱，文翠珊計劃今日宣布押後國會表決，並在本周再跟歐盟官員談判，以祈爭取更佳和國會可接受的協議。但唐寧街不久即否認，脫歐事務大臣巴克萊亦明言不會找歐盟重新談判。

脫歐大臣：不會跟歐盟重新談判

脫歐派主將、前外相約翰遜接受BBC訪問時稱，自己對脫歐深切感到「個人責任」，估計文翠珊方案會在國會表決慘敗，變相給她「強大授權」重新談判。他聲言英國可取得比現時好得多的脫歐方案。約翰遜未排除表決闖關失敗後會挑戰相位，但剛辭去就業及退休保障大臣一職的麥蔚宜已率先表態欲取代文翠珊。

（綜合報道）