白宮幕僚長年底離任 36歲艾爾斯繼任大熱

特朗普讚凱利是「好人」

前日觀戰年度陸海軍學院美式足球賽後，特朗普宣布這消息，仍稱讚凱利是「好人」。白宮消息指二人上周五商討作這決定。

白宮消息指，副總統彭斯頭號助手艾爾斯是熱門的白宮幕僚長人選。不過據白宮官員稱，艾爾斯原打算年底離職返回喬治亞州老家陪伴年幼的孩子，無意留任到2020年，向特朗普稱只可暫時接任，特朗普卻希望艾爾斯長期任職。

分析質疑不敢反抗總統

艾爾斯以往任職政治諮詢和宣傳公司，估計淨資產在1200萬美元到5500萬美元（9360萬至4.3億港元）之間。2007年至2010年，他擔任共和黨州長協會的執行董事，2010年獲《時代》雜誌選為政壇40名40歲以下最具影響力人士之一。2011年他曾嘗試協助明尼蘇達前州長波倫蒂角逐總統，2015年起獲彭斯延攬，後加入副總統競選團隊，特朗普入主白宮後擔任彭斯的幕僚長。

著有《守門人》（The Gatekeepers）一書、對白宮幕僚長這一角色多有研究的惠普（Chris Whipple）懷疑，艾爾斯的魄力可能不夠，無法在特朗普治下發揮白宮幕僚長應有的功能。他認為，特朗普亟需一個「敢踏入橢圓形辦公室，把門關上，然後說總統不想聽的話」的白宮幕僚長，但他說：「我不確定艾爾斯有那個氣魄做這件事。」

（華爾街日報/NBC/路透社）