專家：民族民粹夾擊 全球人權倒退

《世界人權宣言》（下稱《宣言》）是聯合國大會於1948年12月10日通過，為首份規定應維護人類基本權利的文獻，旨在回應德國納粹人士在紐倫堡審判中聲言主權國家領袖為國家利益作出的行動，應免於反人類罪的說法，令國家政策亦受外界監察。《宣言》訂明，人類不論年齡、性別、國籍、種族、宗教等區別，均可享有基本權利，包括生命、自由和人身安全的權利。

英國倫敦政治經濟學院（LSE）人權法教授吉爾蒂（Conor Gearty）向法新社稱，《宣言》通過後，全球在20世紀下半葉的人權狀况確有重大進展，包括訂立涵蓋《宣言》的跨國協議、制定保障教育等權利的法律等。

不過近年人權問題現惡化迹象。例如涉及種族清洗的羅興亞難民問題懸而未解，印度的宗教衝突亦在民族主義者煽動下愈演愈烈，中國亦被指以國家安全為由限制公民自由。人權組織「國際特赦」稱，全球人權狀况將繼續轉差。關注公民參與權利的CIVICUS亦稱，各地的公民社會空間正不斷收窄。

特朗普「美國優先」 棄捍衛者角色

吉爾蒂亦指出，擁有執行權力的各國領袖才是影響人權狀况的真正關鍵。美國總統特朗普上台後主張「美國優先」，其治下攻訐多邊主義，退出人權理事會等做法說明美國已捨棄作為國際人權捍衛者的角色，恐令推動人權的努力枯竭。

聯合國人權高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）上周警告，讓《宣言》落實的制度正被日益關注民族主義利益的政府與政客逐漸削弱。

（綜合報道）