極端主義騎劫黃背心 運動先驅：像脫繩惡犬

黃背心運動至今已演變成法國民眾各自表達訴求的舞台，上周六的示威更「蔓延」至比利時、德國、荷蘭等地。法新社指出，法國示威者如今包括千禧世代失業大軍、因退休金被削減而不滿的長者，以至要求直接民主、廢除議會制與反對資本主義的社運人士。

51歲的穆羅（Jacline Mouraud）是黃背心運動先驅，她10月在facebook上傳影片，掀起向總統馬克龍喊話，反對增加燃油稅等政策的風潮。運動在網上發酵，終在11月17日舉辦首場大規模遊行，其後的周末示威暴力升級。

「有人不希望衝突落幕」

穆羅接受英國《星期日電訊報》訪問表示，這場運動如今已遭「極端主義者及無政府主義者」劫持，「不僅不受政府、政黨、工會控制」，甚至連參與運動者也無法控制，「像是一場海嘯」。穆羅和其他類似活動發言人的人都稱接到死亡威脅。她認為有些人不希望衝突落幕。

1968年「五月風暴」學運領袖科恩—本迪特（Daniel Cohn-Bendit）指出，當年學運旨在推翻被指專制的戴高樂政府，如今的黃背心訴求極端且手法暴力，情况令人心寒。

（綜合報道）