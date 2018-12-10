馬克龍三大錯 黃背心逼下神壇 皮凱提：即復財富稅方可挽狂瀾

最快今晤工會僱主組織地方官

法國政府稱，上周六的黃背心示威全國有超過1700人被捕，示威者跟防暴警察衝突在巴黎造成的損毁較一周前嚴重。除了巴黎外，馬賽、波爾多、里昂及圖盧茲等城市也有衝突，不少銀行、餐廳及商店遭破壞，隨處可見反馬克龍標語塗鴉，香榭麗舍大道有標語說：「你過不了今個聖誕，埃曼努紐爾（馬克龍的名字）。」馬克龍向來被形容為傲慢的「天神」總統，他去年取消財富稅引起不滿，但法國傳媒上周曾報道，馬克龍反對全面恢復財富稅。

法國經濟學家皮凱提（Thomas Piketty）上周六在法國《世界報》撰文，形容黃背心向法國及歐洲提出的核心問題是稅務公正。馬克龍上台後呼籲民眾勿仇富，一直努力向國民解釋要對那些「第一線的人」好點，最後更快刀斬亂麻削減財富稅，以房產稅代替。

標語稱馬克龍「捱不過聖誕」

皮凱提指馬克龍犯了3個錯誤，分別是事實錯誤、歷史錯誤及政治錯誤。馬克龍取消財富稅的一大理由，是指該稅項導致法國資產外流。不過，皮凱提指出事實並非如此，自1990年代以來，財富稅收益一直在增加，1990至2017年雖然不時有稅務減免及行政失誤，財富稅收入仍由10億歐元增加至超過40億歐元。他稱，財富稅收入可望到2022年增至近60億歐元（約535億港元）。取消財富稅令政府收入2018年降至10億歐元（約89億港元），到2022年稅收每年最少減50億歐元（約445億港元）。

第二個錯誤是歷史錯誤。皮凱提稱，英美1980年代始在累進稅開倒車，歐洲也在1990年代至2000年代跟隨，但2008年金融危機後，2016年美國總統特朗普上台、英國脫歐公投以及歐洲的排外情緒爆發，都顯示了貧富懸殊加劇及一群感到被社會遺棄的人的威脅，不少輿論都了解到對資本主義的社會規範有必要改進。在這情况下，馬克龍還要取消財富稅，幫富人一把，便顯得非常不智，「如果馬克龍希望做2020年代的總統，而非1990年代的總統，他要盡快適應」。

皮凱提狠批「事實歷史政治」皆錯

皮凱提最後指出，馬克龍最令人傷感的是削弱應對氣候變化的努力。他指出，碳稅要成功，政府須將碳稅收入投入生態轉型，但馬克龍做的正好相反。皮凱提稱，2018年碳稅的40億歐元收入，政府只將10%撥於能源轉型，其他只是用來填補取消財富稅的空缺。他最後警告，馬克龍如要挽救其5年總統任期，必須立即恢復財富稅，並將收益來補貼受碳稅打擊最嚴重的一群。

（法國《世界報》）