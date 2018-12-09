檢察官：特朗普指示律師付掩口費 特朗普回應：完全清白

52歲的科恩（Michael Cohen）因被控違反競選財務法、財務詐騙及就特朗普的商業交易向國會撒謊等，將於周三（12日）判刑。科恩在8月承認違反選舉財務法，暗示自己受特朗普指示，向聲稱與特朗普有染的色情片女星克利福德（Stephanie Clifford） 和前《花花公子》女郎麥克道格爾（Karen McDougal） 支付掩口費。紐約聯邦檢察官提交的法律文件顯示，他們首次正式認同這說法。檢察官文件指出：「正如科恩所承認的，支付的兩筆款項都是在『一號人物』（Individual-1）的協調和指示下行事。」一號人物是檢察官用來代表特朗普的用語。

民主黨：嚴重犯罪行為

民主黨隨即將矛頭指向特朗普，參議員范斯坦（Dianne Feinstein）在聲明中說：「這些法律文件概述了嚴重犯罪行為，包括在特朗普指示下違反競選財務的重罪。」

推動與俄合作 惟未有應邀赴約

米勒團隊提交的文件則指出，科恩向檢察官表示，2015年11月一名自稱「獲俄羅斯政府信任」的俄國人接觸他，對方向特朗普競選團隊提議「在政府層面合作」，並推動安排特朗普與俄總統普京會面，稱這在政治和商業上有「非凡影響」。科恩表示，他最終未有跟進該邀請，因為他當時已忙於處理特朗普集團在莫斯科的計劃。檢察官指出，科恩提供了俄羅斯人嘗試接觸特朗普陣營及他在2017年至2018年間與白宮相關人士往來的資料。他上月底承認向國會作偽證，表示有關在莫斯科興建特朗普大樓的討論在2016年1月（共和黨總統初選展開前）已停止，但事實是有關商討直至2016年6月特朗普接近取得共和黨提名時才結束。

建議囚科恩4至5年

紐約檢察官表示，科恩「因個人貪念驅使犯案，並一再運用其權力和影響力以達至欺騙目的」，雖然他後期願與米勒合作提供有用資料，但仍認為法官應判他較長刑期，建議判囚4至5年。

《紐約時報》指出，最新法庭文件披露了迄今與特朗普有關的潛在犯罪行為最直接證據，且更加證明了俄羅斯企圖干預美國大選。前聯邦檢察官澤爾丁（Michael Zeldin）說：「檢察官似乎在說，特朗普知道的比他聲稱的更多。」不過，特朗普前日在Twitter回應上述文件，寫道：「總統完全清白，謝謝。」白宮發言人桑德斯稱，這些文件「無新意和無價值……科恩一再說謊」。

（綜合報道）