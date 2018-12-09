檢察官：特朗普指示律師付掩口費 特朗普回應：完全清白

【明報專訊】美國紐約聯邦檢察官和調查「通俄門」的特別檢察官米勒，上周五（7日）分別提交法律文件，當中聯邦檢察官首次表示，總統特朗普指使前私人律師科恩在大選期間非法向兩名女子付掩口費，以免其性醜聞影響入主白宮機會。文件亦顯示早在2015年，科恩已與一名俄羅斯人接觸，後者提出與特朗普團隊作政治合作。法律專家指出，檢察官的文件似乎顯示司法部認同特朗普所知道的比其聲稱的要多。不過，暫時難以斷定這對特朗普的實質影響。
52歲的科恩（Michael Cohen）因被控違反競選財務法、財務詐騙及就特朗普的商業交易向國會撒謊等，將於周三（12日）判刑。科恩在8月承認違反選舉財務法，暗示自己受特朗普指示，向聲稱與特朗普有染的色情片女星克利福德（Stephanie Clifford） 和前《花花公子》女郎麥克道格爾（Karen McDougal） 支付掩口費。紐約聯邦檢察官提交的法律文件顯示，他們首次正式認同這說法。檢察官文件指出：「正如科恩所承認的，支付的兩筆款項都是在『一號人物』（Individual-1）的協調和指示下行事。」一號人物是檢察官用來代表特朗普的用語。
民主黨：嚴重犯罪行為
民主黨隨即將矛頭指向特朗普，參議員范斯坦（Dianne Feinstein）在聲明中說：「這些法律文件概述了嚴重犯罪行為，包括在特朗普指示下違反競選財務的重罪。」
推動與俄合作 惟未有應邀赴約
米勒團隊提交的文件則指出，科恩向檢察官表示，2015年11月一名自稱「獲俄羅斯政府信任」的俄國人接觸他，對方向特朗普競選團隊提議「在政府層面合作」，並推動安排特朗普與俄總統普京會面，稱這在政治和商業上有「非凡影響」。科恩表示，他最終未有跟進該邀請，因為他當時已忙於處理特朗普集團在莫斯科的計劃。檢察官指出，科恩提供了俄羅斯人嘗試接觸特朗普陣營及他在2017年至2018年間與白宮相關人士往來的資料。他上月底承認向國會作偽證，表示有關在莫斯科興建特朗普大樓的討論在2016年1月（共和黨總統初選展開前）已停止，但事實是有關商討直至2016年6月特朗普接近取得共和黨提名時才結束。
建議囚科恩4至5年
紐約檢察官表示，科恩「因個人貪念驅使犯案，並一再運用其權力和影響力以達至欺騙目的」，雖然他後期願與米勒合作提供有用資料，但仍認為法官應判他較長刑期，建議判囚4至5年。
《紐約時報》指出，最新法庭文件披露了迄今與特朗普有關的潛在犯罪行為最直接證據，且更加證明了俄羅斯企圖干預美國大選。前聯邦檢察官澤爾丁（Michael Zeldin）說：「檢察官似乎在說，特朗普知道的比他聲稱的更多。」不過，特朗普前日在Twitter回應上述文件，寫道：「總統完全清白，謝謝。」白宮發言人桑德斯稱，這些文件「無新意和無價值……科恩一再說謊」。
（綜合報道）
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