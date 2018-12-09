法3.1萬黃背心出動 警放催淚彈

全國8.9萬警戒備 博物館商戶停業

昨日有數以百計示威者在凱旋門附近示威，香榭麗舍大道上有約1500人，另有示威者分散到巴黎不同地方示威，有人短暫封鎖圍繞巴黎市中心的環型公路。巴黎的示威者一開始就與防暴警察衝突，包括燒路障和擲石，警方則施放催淚彈驅散，又在火車站和主要示威地點截查並拘捕多人，當中部分人藏有鐵鎚、彈弓和石塊等攻擊性物品；巴黎警方稱近500人被捕。

黃背心示威者早已揚言昨日繼續暴力示威，當局亦早有防備，包括下令關閉艾菲爾鐵塔和多座博物館，要求商戶暫停營業，又在全國部署8.9萬名警員戒備；巴黎大部分地方昨日冷清如鬼城，街上只有少量遊客、居民被勸喻盡量留在家。

總理菲利普昨日發表電視講話，稱會盡一切方法避免暴力事件發生，讓上周展開的對話帶來最好成果。上周五晚菲利普與一個聲稱「溫和」的黃背心團體代表會面，該團體發言人稱菲利普承諾將訴求傳達予總統馬克龍，表示等待後者作出決定。

逾700人被捕 記者戴頭盔防襲擊

這場示威受到全球關注，多國傳媒都派員到當地採訪，然而有示威者認為傳媒報道偏袒法國政府，曾有記者遭示威者攻擊受傷。部分傳媒為記者準備頭盔，指示他們察覺情况有異就應離開。有美國國安倡議組織則指有600個宣傳俄羅斯政府立場的Twitter帳戶，其排名最高的標籤是法語的黃背心（#giletsjaunes），並轉載俄官方傳媒的報道，包括顯示法國警員脫下頭盔以示聲援示威者的影片。

（綜合報道）