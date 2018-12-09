擴港口惹星不滿 大馬倡停派船舶遭拒

大馬願和談 星批誠意欠奉

今次爭議源於大馬政府10月25日發表政府憲報，修改、擴大了毗連新加坡的柔佛新山港口的海域界限，惹來新加坡不滿。交通部長許文遠上周四稱，此後至少發生14宗大馬政府船舶闖入新加坡領海的情况，故當局即日起擴大大士區附近的新加坡港口海域權限。大馬上周五透過新加坡駐吉隆坡高級專員提出，兩國皆即時停止派遣資產到受爭議區域，再重新談判。新加坡外交部發言人強調星洲願以具建設性的方式、維繫雙邊關係的精神去跟大馬商討，但反對大馬的建議。

星部長︰有擦槍走火可能

新加坡防長黃永宏同日批評，大馬船舶行為「嚴重侵犯主權」，強調廿多年來星洲海軍部隊和警察海岸衛隊一直在大士一帶的新加坡領海巡邏，只是大馬突然聲稱水域屬其領海。陳振聲指出，大馬突派船舶闖入星洲管理多年的海域，卻要求星洲船隻先撤離才舉行會談，並不合理。他警告擦槍走火的可能性不容忽視，敦促大馬撤走船舶，返回10月25日前的原狀，並稱若雙方無法和解，願國際第三方調解。

（綜合報道）