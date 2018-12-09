巫統醜聞不絕 被指轉移視線

【明報專訊】自5月受挫於「全民海嘯」而下台後，統治大馬60年的巫統即陷入巨大危機，前首相納吉布無法擺脫「一馬基金」醜聞，不少黨友出走。這次反ICERD集會可見巫統有意打宗教和種族牌制衡新政府，甚至有跟伊斯蘭黨合作的迹象。儘管巫統新主席阿末扎希昨日稱兩黨合作不是反對黨聯盟，但也不諱言要在伊斯蘭和馬來人事務等議題跟伊黨合作。分析認為，希盟政府確因巫統這招陷入尷尬兩難，尤其是臨時放棄簽署ICERD，進一步加深「U轉政府」壞形象。
《星洲日報》執行總編輯林瑞源撰文指出，希盟政府不反對昨日的反ICERD集會舉行，本身有利有弊，倘若巫、伊兩黨成功激發馬來人反希盟情緒，到下屆大選希盟就無法爭取更多馬來票，畢竟上次大選有三成馬來人投票支持了希盟。倘若今次集會效果不錯，巫、伊兩黨亦會繼續合作，在日後針對各種議題不斷集會，營造不滿的氛圍。
多次「U轉」 突顯政府懦弱
林瑞源認為，這場反ICERD集會的角力，看來一直退讓的希盟是輸了，巫統抓住希盟害怕失掉馬來票的軟肋，會再步步進逼，繼續炒作種族和宗教議題，讓政府投鼠忌器，達到削弱政府公信力及騎劫政府的目標。他批評希盟政府已「U轉」多次，當中特別受穆斯林社群影響，顯示出政府懦弱。
就備受爭議的連番「U轉」問題，馬哈蒂爾昨日稱，政府就算是天使也不完美，正是因為知道做錯了，才要「U轉」回到正軌。但他強調，若非必要，政府不會在政策上U轉。
（星洲日報）