巫統醜聞不絕 被指轉移視線

《星洲日報》執行總編輯林瑞源撰文指出，希盟政府不反對昨日的反ICERD集會舉行，本身有利有弊，倘若巫、伊兩黨成功激發馬來人反希盟情緒，到下屆大選希盟就無法爭取更多馬來票，畢竟上次大選有三成馬來人投票支持了希盟。倘若今次集會效果不錯，巫、伊兩黨亦會繼續合作，在日後針對各種議題不斷集會，營造不滿的氛圍。

多次「U轉」 突顯政府懦弱

林瑞源認為，這場反ICERD集會的角力，看來一直退讓的希盟是輸了，巫統抓住希盟害怕失掉馬來票的軟肋，會再步步進逼，繼續炒作種族和宗教議題，讓政府投鼠忌器，達到削弱政府公信力及騎劫政府的目標。他批評希盟政府已「U轉」多次，當中特別受穆斯林社群影響，顯示出政府懦弱。

就備受爭議的連番「U轉」問題，馬哈蒂爾昨日稱，政府就算是天使也不完美，正是因為知道做錯了，才要「U轉」回到正軌。但他強調，若非必要，政府不會在政策上U轉。

（星洲日報）