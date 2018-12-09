大馬5.5萬人集會 捍衛馬來人特權 馬哈蒂爾轉軚 棄簽反歧視公約

前首相到場 未上台發言

在巫統主席阿末札希和伊斯蘭黨主席哈迪阿旺等領導下，反對ICERD的民眾昨日先在吉隆坡獨立廣場集會。參與者身穿白衣，高舉抗議橫額，口唸「振興馬來民族和伊斯蘭教」、「反對ICERD」、「維護憲法」等口號。阿末扎希稱，馬來人需要團結對抗影響伊斯蘭及馬來裔的議題，他說：「我們必要顯示我們在伊斯蘭上下團結一致，這是我們對政府的警告，不要操弄ICERD議題。」哈迪阿旺則警告，倘若政府提呈ICERD，該黨將再號召過百萬人上街。前首相納吉布亦有到場，但未上台發言。因天雨關係，集會最後比原訂早1小時結束。

由於擔心反ICERD集會可能引發騷亂，集會地點獨立廣場周邊的拉惹勞勿路與中南區，約八成華人商店關門。

質疑威脅穆斯林特殊地位

馬來西亞是全球18個沒有簽署ICERD的國家，亦是文萊以外唯一沒有簽署的穆斯林國家。今年5月大馬政壇意外變天，政綱較重視種族平等的希盟政府上台後，開始探討確認（ratify）該公約。馬哈蒂爾9月底在聯合國大會更稱，新政府將簽署餘下所有維護人權的聯合國公約，意味着ICERD也包括在內。這引起在野巫統、伊斯蘭黨及其他保守馬來裔政治力量反彈，質疑ICERD會威脅馬來人與穆斯林的特殊地位，觸發全國各地示威抗議浪潮，令馬哈蒂爾受壓。

希盟政府多番嘗試為ICERD辯護，但在巫統和伊斯蘭黨威脅昨日發動大型反ICERD集會後，政府最終在11月23日內閣會議否決確認ICERD。巫、伊兩黨堅持集會，但聲言性質由抗議大會改為「勝利與感恩集會」。

星促國民勿赴吉隆坡

大馬人權委員會（SUHAKAM）原定昨日配合世界人權日發起遊行，號召支持簽ICERD，但馬哈蒂爾和安華先後宣布按政府決定不出席，最後更因巫、伊兩黨集會消耗太多警力，當局擔心安全問題下，SUHAKAM集會被迫順延到今日才舉行。新加坡日前亦罕有呼籲國民昨日勿到吉隆坡，原因是當地集會有安全風險。

（綜合報道）