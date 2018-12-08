默克爾愛將接任黨主席 基民盟料延續中間路線

默克爾最後致辭 黨友鼓掌10分鐘

執政13年的默克爾在10月地方選舉失利後，決定不再競逐黨主席一職，但會繼續擔任總理至2021年。基民盟昨在漢堡召開為期兩天的黨大會，全國1001名代表選出主席等黨高層。默克爾昨最後一次以主席身分致辭，勾勒德國面對的挑戰，包括科技發展、氣候變化及國際正遠離多邊主義等，「在這個時候，無論國內外，我們必須捍衛我們的自由價值觀以及生活方式」。她勸勉黨友向前看，但要堅守價值。她亦為2015年收容難民的決定辯護。最後她說：「現在是時候開展新的一章了。」

路透社稱，默克爾臨近演辭結束之際似乎強忍淚水。黨友起立鼓掌致意長達10分鐘，很多黨代表舉着「感謝，老細！」的標語起立。

黨主席一職是56歲黨秘書長克蘭普-卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）及63歲前國會領袖默茨（Friedrich Merz）之爭。昨在首輪投票中，克蘭普-卡倫鮑爾及默茨分別取得450票及392票，衛生部長施潘（Jens Spahn）得157票出局。在次輪投票中，克蘭普-卡倫鮑爾勝出。

克蘭普-卡倫鮑爾是薩爾州州長，享有高民望。默克爾今年初提名她接任基民盟秘書長，被視為可能的接班人選。分析相信，她接任料能貫徹默克爾的中間派政策，能夠與默克爾合作。克蘭普-卡倫鮑爾是虔誠天主教徒，育有3名子女，在同性婚姻等社會議題上較默克爾保守，她亦表示在移民政策上採取較強硬立場。但她對默克爾一直表現忠心。她最近受訪時說：「我有我的想法，那會跟默克爾衝突，但我不會刻意跟她保持距離。」

挽民望解黨內分歧 兩大挑戰

克蘭普-卡倫鮑爾昨在大會拉票時感謝默克爾，並敦促基民盟繼續走中間路線，稱歐洲現時政治版圖愈走極端，基民盟應繼續成為歐洲的「最後的獨角獸」。

周四公布的民調顯示，45％受訪選民支持克蘭普-卡倫鮑爾，30％支持默茨。他倆在基民盟黨員的支持度分別是47％及37％。聯邦議院議長朔伊布勒等保守派擁護默茨；默茨是親商保守派，明確表示不喜歡默克爾。

基民盟的北萊茵-威斯特法倫州州長拉舍特（Armin Laschet）指出，溫和派厭倦持續的難民爭論，希望新領袖着重選民關心的社福、醫療、數碼化、競爭力。

基民盟國會副領袖萊克特（Katja Leikert）稱，基民盟現已分裂為兩大陣營，一邊是克蘭普-卡倫鮑爾與默克爾，一邊是默茨。裂縫甚至延至黨內草根階級，連她所屬選區的地方黨部都有分裂，一些黨員甚至表明如果默茨落敗將退黨。

（綜合報道）