巴黎嚴防黃背心 景點關門裝甲車候命

過去數星期的「黃背心」示威都在周六舉行，雖然政府已擱置燃油稅，但示威者近日仍在社交網站動員今日巴黎參與第4次行動。總理菲利普宣布全國將部署8.9萬名警員，防止上周六的亂局再重演，其中8000人部署巴黎。政府亦計劃安排現時負責反恐巡邏的軍人保護公共建築物，和準備部署12輛憲兵部隊的裝甲車。菲利普說：「我們針對的不是示威者，而是破壞者。我們要採取措施阻止他們任意而為。」

巴黎市警察局周四建議香榭麗舍大道一帶的商店周六暫停營業。巴黎歌劇院和巴士底歌劇院亦已宣布取消周六的演出項目。

當局擬再讓步 馬克龍下周開腔回應

政府打算為平息民怨再作讓步。菲利普向參議院指對協助低收入人士的新措施持開放態度：「我準備研究所有可增加領取最低工資人士薪酬、同時不會嚴重打擊我們競爭力和商業的方法。」財長勒梅爾亦表示準備加快減免家庭稅項和僱員獎金免稅。運輸部長博爾內（Elisabeth Borne）昨稱，馬克龍下周初將發表演說，向國民表明已聽到他們的憤怒。

法國中學生近日示威蔓延，巴黎以西兩間中學學生示威爆發暴力衝突，學生遭防暴警察扣押時跪地高舉雙手放頭後，照片在社交網絡瘋傳，網民質疑警方使用過度武力。政府昨為警方辯護。

（法新社/路透社）